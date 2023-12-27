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Татарстанцам предлагают поностальгировать с новогодним фильмом о музыкальной истории России «1993% ХИТОВ»

Татарстанцам предлагают поностальгировать с новогодним фильмом о музыкальной истории России «1993% ХИТОВ»

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, выпустила музыкальный фильм-концерт, снятый МТС Лейблом по мотивам одноименного сборника. Татарстанцы могут бесплатно послушать музыкальный сборник на платформе МТС Музыка и посмотреть фильм на Ютуб-канале.

В начале декабря МТС Лейбл выпустил музыкальный сборник «1993% ХИТОВ». Он посвящен 1993 году в музыкальной истории России и состоит из 12 переосмысленных современными звездами песен, вышедших ровно 30 лет назад. В записи приняли участие Zivert, IOWA, Дора, SQWOZ BAB, Гио Пика, Dead Blonde, Mirele, GSPD, KAMAZZ, Максим Свобода, CHEBANOV и артисты МТС Лейбла - группа Settlers. Они перезаписали ключевые для года песни Владимира Преснякова, Игоря Николаева, Ирины Аллегровой, группы Лесоповал, Татьяны Булановой, Михаила Круга и других артистов эпохи.

В поддержку сборника выпущен одноименный фильм-концерт, в котором артисты исполняют свои песни в ностальгической атмосфере позднесоветского ДК. Ведущим концерта выступил блогер и комик Сергей Мезенцев, который примерил на себя роль звездного шоумена из 90-ых. Формат фильма отсылает нас к любимым передачам: “Угадай Мелодию”, “Музыкальный Ринг”, Музобоз” и другим.

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