Татарстанцам напомнили, как обезопасить свою квартиру перед праздниками

В 2024 году длинные новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней. По данным МТС Travel каждый десятый россиянин планирует отмечать Новый год в путешествии. Отсутствием дома хозяев часто пользуются воры-домушники. Традиционно в период новогодних каникул резко увеличивается количество краж. Вместе со специалистами охранных систем Гольфстрим обсудили, как подготовить свою квартиру с точки зрения безопасности с новогодним праздникам.

Как воры выбирают «жертву»

Чаще всего преступники изучают квартиру заранее — например, приходят под видом мастеров из газовой службы или под видом организаторов соцопроса. Они отмечают, есть ли у вас ценности, могут попытаться выведать, не уезжаете ли вы на праздники, узнают об уровне вашего дохода и планах на Новый год. Также в зоне риска — активные пользователи соцсетей. Сделали пост с геолокацией и сообщили, что купили билеты на новогодний отдых – дали хорошую наводку для воров. Найти адрес, где вы живете и даты, когда вас не будет дома - дело нескольких минут. Злоумышленники могут действовать еще хитрее. Например, изучать почтовые ящики в подъезде — если корреспонденция давно не вынималась, то хозяина нет дома. Или вешать рекламные листовки — хенгеры — на ручки дверей. Если он долго висит на ручке, значит, жильцы в отъезде.

Как грабители могут проникнуть в квартиру

1. Окна и балконы. Современные пластиковые окна имеют серьезный недостаток — их можно легко отжать отмычкой там, где смыкаются створки. Конечно, в окна и балкон на 15-ый этаж воры не полезут, но если вы живете на 2-3 этаже, то здесь риски возрастают. 2. Дверь. Воры могут проникнуть через саму дверь, приподняв ее домкратом и срезав петли. Или они ломают замок — можно разрушить механизм и цилиндрового, и сувальдного замка. На последний потребуется чуть больше времени. Самые опытные воры пользуются отмычками или подбирают ключ, похожий на ваш — с первого взгляда вы даже не поймете, что с замком что-то не так.

Конечно, если в вашем подъезде есть сторож или консьерж, установлены камеры видеонаблюдения, то вычислить вора будет проще. Но камеры не снимут вора, который забрался к вам через окно или балкон. Так что лучше подумать о дополнительных мерах безопасности.

Как защитить свою квартиру

Поставить на окна специальную фурнитуру против взлома. Например, это грибовидные цапфы — они помогают створке плотнее прилегать к раме, и ее становится сложнее отжать.



Так выглядит противовзломная фурнитура. Источник: Dzen.ru Поставить противовзломную дверь. Материал такой двери не позволяет распилить ее «болгаркой» — пила просто вязнет в металле. Также противовзломные двери снабжены усиленным коробом, чтобы их было сложнее вынести. Установить несколько замков. Взламывают замки по-разному — сувальдный поддается только отмычке, а цилиндровый обычно выламывают из двери. Необходимость возиться с разными типами замков задержит воров. Подружиться с соседями. Если вы надолго уезжаете, есть смысл попросить соседа, которому вы доверяете, присматривать за квартирой и создавать видимость того, что там кто-то есть. Например, вынимать прессу из почтового ящика и снимать хенгеры с двери. Как минимизировать урон

К сожалению, ни один способ не защитит на 100%. Надеяться на то, что кто-то вызовет полицию, когда увидит вора — тоже не лучшее решение. В праздники все заняты прогулками, отдыхом и походами по гостям. Поэтому эксперты рекомендуют установить в квартире охранную систему. Она быстро обнаружит проникновение и отправит сигнал тревоги на станцию мониторинга, чтобы в квартиру выехала группа быстрого реагирования.

При выборе охранной системы нужно учитывать эти параметры:

Оперативность. За 10 минут опытный вор найдет и украдет все основные ценности. Поэтому бригада должна приезжать быстрее.

Надежность. Большинство охранных систем передает сигнал по GSM. Но иногда в связи бывают помехи, и сигнал может просто не дойти. Выбирайте системы с несколькими типами связи — например, GSM и Wi-Fi или Ethernet.

Удобство. Современные системы интегрируются со смартфоном через приложение. Через него удобно ставить квартиру на охрану и управлять датчиками.

Из чего состоит охранная система*:

Контрольная панель. Это «мозг» системы — сюда поступают все сигналы от датчиков и далее отправляются на станцию мониторинга. Панель работает от сети, но обычно у нее есть аккумулятор на случай отключения электричества

Клавиатура. На ней набирается цифровая комбинация для постановки или снятия квартиры с охраны.

Датчик открытия окна/двери. Срабатывает, если окно и дверь были открыты. Если в течение нескольких секунд не набрать код на клавиатуре, то система отправит сигнал тревоги.

Датчик движения. Определяет движение в квартире. Некоторые системы устанавливают также датчики движения с фотофиксацией — они автоматически делают фото и отправляют его на станцию мониторинга. Фотофиксация в этом случае работает как доказательство, что внутри кто-то есть, и преступника нужно задержать. Также снимок можно использовать в суде.

Бесконтактные ключи. Помогают открывать дверь без ввода комбинации на клавиатуре.

Предупреждающий знак, что квартира под охраной.

Также рекомендуем застраховать имущество. Общего полиса для защиты всего дома нет, но вы можете выбрать, что для вас наиболее важно. Например, можно застраховать несущие конструкции, технику, ценные вещи. Страховка оформляется не только на случай грабежа, но и на форс-мажорные ситуации — например, если у вас в квартире возник пожар, или вы затопили соседей.

*В примере рассматривалась охранная система «Гольфстрим»