Татарстан занял второе место в ТОПе регионов по цифровизации бизнеса

МТС, цифровая экосистема, оценила востребованность цифровых сервисов в Татарстане и выявила наиболее быстрорастущие отрасли по динамике ввода облачных, IoT и ИИ-решений. Рейтинг цифровых отраслей традиционно возглавили энергетика, транспорт и финансы. Также в топ-5 оказались ритейл и впервые - сельское хозяйство, драйвером которого выступила животноводческая сфера.

По итогам января-августа 2024 года Татарстан подтвердил статус ведущего цифрового региона, показав одну из лучших динамик по спросу на цифровые бизнес-решения и уступив лишь Санкт-Петербургу. Спрос на цифровые платформы и облако МТС Web Services в республике за этот период вырос вдвое.

Наибольший рост спроса показали решения на базе машинного обучения, Big data и «Интернета вещей» (AIoT) и облачная инфраструктура. AIoT активно внедряли отрасли энергетики, водо- и газоснабжения, которые увеличили закупки IoT-оборудования на треть, а также сельскохозяйственные компании и транспорт, где спрос вырос в 2 раза.

Облачные решения активнее других внедряли в финансовой и страховой сферах (спрос на облако за 2 года вырос в 10 раз), ритейле (спрос вырос почти в 2 раза), обрабатывающей промышленности и образовании - закупки облака MWS выросли в 1,5 раза. Чаще всего облачными решениями в регионе пользуются ритейлеры (более четверти всех клиентов MWS в регионе). Еще в 24% случаев услуги MWS применяют представители обрабатывающей промышленности, в 14% - медицинские и социальные учреждения. В 12% - предприятия, работающие в области информации и связи. Более 60% клиентов MWS в регионе пользуются виртуальной инфраструктурой, 25% - резервным копированием в облаке, также у местных компаний популярно объектное хранилище и офисное ПО в облаке.