Татарстан вошел в ТОП-5 регионов по количеству пожертвований в благотворительные фонды

МТС подвела итоги социального проекта по поддержке системной благотворительности «МТС. Нас касается» за 2024 год. Татарстан стал пятым в списке лидеров по количеству пожертвований. Средняя сумма списания кешбэка на благотворительность составила 150 рублей. Всего же за прошедший год пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали в на благотворительность более 54 миллионов рублей кешбэка.

На благотворительность жертвуют около трети пользователей МТС. В основном это жители регионов России в возрасте от 35 до 44 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. В пятерку лидеров по количеству пожертвований, помимо Татарстана, вошли Владимирская, Курганская, Тюменская области и Приморский край. Порядка трети пользователей отправляют на благотворительность 100-300 рублей кешбэка, остальные транзации — меньше 100 рублей.

Больше всего пожертвований в рамках программы было направлено в благотворительные фонды «Бумажный журавлик», «Константа», «Волонтеры в помощь детям сиротам» и «Собаки помощники». Средства от кешбэка помогли оплатить лечение тяжелобольных детей, медицинскую реабилитацию для укрепления моторных функций и психоречевых навыков, организовать выезды в лагеря отдыха для детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировать аварийные дома и печи для малоимущих людей в сельской местности.