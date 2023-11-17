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Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу пользователей инвестиционных приложений

Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу пользователей инвестиционных приложений

Источник: unsplash.com

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Число пользователей российских инвестиционных приложений увеличилось на 20% за год, а мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа big data за 2022 и 2023 годы.

В топ-5 регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. Наиболее активно в 2023 году растет Северо-Кавказский регион: в Ингушетии число пользователей выросло на 79%, в Чечне — на 71%, в Дагестане — на 69%, а в Северной Осетии — на 32%. В Татарстане динамика год к году составила 20%.

Инвестиционными приложениями в основном пользуются люди старше 26 лет (87% от всех пользователей). Они же обеспечили основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и даже снижается: трафик, который генерируют пользователи от 16 до 25 лет, за год упал на 8%.

«Тинькофф Инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минувший год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении — на 11%. Однако по активности абонентов его обгоняет сервис «ВТБ Мои инвестиции», чей пользователь в среднем тратит в 5 раз больше трафика.

Анализ Yota показывает, что интерес россиян заметно вырос к большинству популярных инвестиционных приложений. Наибольшую динамику показал сервис «Газпромбанк Инвестиции», трафик которого за год увеличился в 2,3 раза. В то же время мобильный трафик приложения Freedom 24 вырос на 70%, а «Альфа-Капитала» — на 60%.

При этом у ряда сервисов наблюдается падение числа пользователей в сравнении в 2022 годом. Так, аудитория «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилась на 55%, «Открытие Инвестиции» — на 48%.

Мужчины составляют наибольшую долю (61%) пользователей инвестиционных приложений и генерируют 74% трафика в этом сегменте. При этом в 2023 году трафик женской аудитории вырос почти на четверть, а мужской — всего на 9%. Приложением с самыми активными пользовательницами оказался «Газпромбанк Инвестиции».

Эксперты Yota также выяснили, в каких регионах живут наиболее активные инвесторы, рассчитав средний трафик на одного пользователя. «Рейтинг регионального инвестора» возглавила Костромская область с показателем 35,3 Мб на пользователя. Также в топ-5 вошли Курганская область (34,2 Мб), Ямало-Ненецкий АО (23,1 Мб), Ярославская область (22,2 Мб) и Чувашская Республика (22,2 Мб). Татарстан занял 15 строчку рейтинга оператора с показателем 18,9 Мб.

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