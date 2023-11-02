Татарстан вошел в топ 10 по вакансиям с гибридным режимом работы

Согласно результатам совместного исследования hh.ru и разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, в России растет доля вакансий с «удаленкой» и с гибридным режимом работы. Лидеры по «гибриду» — Москва (5,4%) и Санкт-Петербург (2,7%), Татарстан расположился на 10 месте (1,0%). При этом доля вакансий для удаленщиков в Татарстане в 2023 году практически вернулась к показателю двухлетней давности (6,6%), хотя в среднем по России за этот период она выросла с 5,7% до 6,7%.

Падение числа дистанционных рабочих мест в 2022 году (Россия 4,9%, Татарстан 5,4%) аналитики hh.ru и цифровой экосистемы МТС объясняют отменой в марте-июне прошлого года запретов, связанных с пандемией COVID-19. Однако данные 2023 года показывают, что компании и сотрудники не готовы отказываться от преимуществ удаленного формата.

Параллельный рост количества удаленных и гибридных (часть времени — в офисе, часть — удаленно) рабочих мест наблюдается практически во всех отраслях. В топе — ИТ-сфера: доля вакансий с удаленным режимом работы здесь составила 39,9%, с гибридным — 9,2%. На втором месте — финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно. Исключения — образовательные учреждения, НКО, партии: в них количество вакансий с «удаленкой» снизилось, а с «гибридом» — увеличилось.

В топ-20 специальностей с «удаленкой» (доля — 20% и выше) больше всего ИТ-профессий (гейм-дизайнер, технический писатель, системный аналитик, DevOps-инженер, программист/разработчик, тестировщик, дата-сайентист, продуктовый аналитик, BI-аналитик/аналитик данных). Еще три специальности в топе — сотрудники отделов маркетинга. Абсолютные лидеры — операторы call-центров (67,9% работают удаленно) и копирайтеры, редакторы, корректоры (54,7% дистанционных позиций).

По «гибриду» снова лидируют информационные технологии: ИТ-специальности занимают первые 17 строчек. На 18-й и 19-й — комплаенс-менеджер и менеджер по компенсациям и льготам.

В 2023 году примечательно большое количество предложений удаленной работы для фитнес-тренеров — 17,6%. Цифра может быть связана с ростом количества онлайн-платформ для тренировок. Доля педагогов и преподавателей на удаленке снизилась по сравнению с 2021 годом (16,4% против 18%), но осталось на высоком уровне.

