Татарстан в ТОПе по числу розничных акционеров ВТБ
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
Более 31 тыс. человек, проживающих в Татарстане являются акционерами ВТБ. По этому показателю регион вошел в ТОП-5 регионов-лидеров по числу розничных акционеров ВТБ. Всего число акционеров-физических лиц банка превысило 1 миллион, увеличившись за год на четверть.
Помимо Татарстана в ТОП-5 регионов с наибольшим количеством миноритарных акционеров ВТБ вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Более 70% от общего числа розничных акционеров банка проживают не в столичных регионах. Лидеры по среднему пакету акционеров – традиционно Москва и Санкт-Петербург.
Всего на долю акционеров-физических лиц приходится 7,6% голосующих акций (408 069 582 штук). Почти 80% акционеров ВТБ – это люди от 20 до 50 лет, при этом активнее всего растет сегмент молодежной аудитории (20-35 лет).
«Мы дорожим доверием каждого акционера и заинтересованы в росте вовлеченности наших миноритариев. Поэтому проводим большую системную работу по взаимодействию с розничными инвесторами. Уверен, что наша открытость и высокий уровень прибыльности, который ВТБ демонстрирует второй год подряд, будут способствовать дальнейшему росту популярности акций ВТБ», – отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
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