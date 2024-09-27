Татарстан в ТОПе по числу розничных акционеров ВТБ

Более 31 тыс. человек, проживающих в Татарстане являются акционерами ВТБ. По этому показателю регион вошел в ТОП-5 регионов-лидеров по числу розничных акционеров ВТБ. Всего число акционеров-физических лиц банка превысило 1 миллион, увеличившись за год на четверть.

Помимо Татарстана в ТОП-5 регионов с наибольшим количеством миноритарных акционеров ВТБ вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Более 70% от общего числа розничных акционеров банка проживают не в столичных регионах. Лидеры по среднему пакету акционеров – традиционно Москва и Санкт-Петербург.

Всего на долю акционеров-физических лиц приходится 7,6% голосующих акций (408 069 582 штук). Почти 80% акционеров ВТБ – это люди от 20 до 50 лет, при этом активнее всего растет сегмент молодежной аудитории (20-35 лет).