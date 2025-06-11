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Т2 запустила технологию VoWiFi в Татарстане

Т2, российский оператор мобильной связи, запуст...

Фото: пресс-служба Т2

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Т2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Татарстана. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках или во время поездки за границу.

Компания продолжает развитие собственной инфраструктуры в регионе, повышая качество связи для абонентов. В прошлом году оператор внедрил в Татарстане VoLTE (Voice over LTE), что дало клиентам возможность совершать звонки в сети 4G. Технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации, благодаря чему удалось сократить время на установление соединения между абонентами, улучшить качество звука, стабильность соединения и передачу информации без помех, эха и шумов.

VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети отсутствует. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в подвальных помещениях, на верхних этажах высоток или за рубежом, то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi-Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:
«Запуск VoWiFi в регионе — новый и логичный этап масштабного развития сети в регионе, которое мы начали в прошлом году. Мы видим, что наши клиенты высоко оценили качество звонков по LTE — доля голосового трафика в сети четвертого поколения продолжает расти. Новая технология еще больше расширяет возможности связи, делая ее доступной там, где нет устойчивого покрытия. Кроме того, использование VoWiFi не только удобно, но и выгодно: звонки внутри страны и за границей тарифицируются из пакета без дополнительных затрат».

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