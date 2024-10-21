Т2 приглашает в театры Казани

T2, российский оператор мобильной связи, расширил программу лояльности «Больше» новыми предложениями в категории «Развлечения». Этой осенью клиенты T2 Татарстана могут посетить театральные спектакли и стендап-концерты со специальными скидками до 30%.

Программа лояльности предоставляет абонентам T2 Татарстана скидки и привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов, а также региональных компаний. К числу локальных партнеров присоединились несколько популярных театральных площадок Казани.

В иммерсивном театре «Альтернатива», куда доступны билеты с 15% скидкой, можно погрузиться в новый формат представлений, где посетители – это не просто зрители, а часть разворачивающегося действия. В этом сезоне T2 впервые запустила сотрудничество с Казанским театром юного зрителя и предложила познакомиться с разнообразным репертуаром заведения. Теперь все клиенты оператора могут попасть на спектакли со скидкой в 20%. КТЮЗ является старейшим театром России и имеет целый ряд весомых профессиональных премий в области культуры и искусства.

Для любителей современного театра и перформансов T2 дарит 30% скидку на билеты в творческую лабораторию «Угол» и театральную площадку MOÑ. Первое заведение исследует творческий язык, ценности и идентичность поколения до 30-ти лет, второе – экспериментирует с кросс-стилями и развивает местное сообщество художников.

Те, кто предпочитает легкий жанр, может от души посмеяться на выступлениях комиков Stand Up Club. Сейчас для абонентов оператора действует 10% скидка на все виды мероприятий клуба, от импровизационных шоу до сольных концертов.

В Татарстане программа лояльности «Больше» включает более 50 акций, спецпредложений и кэшбеков на товары и услуги. Познакомиться с условиями и подобрать подходящие оферы можно в личном кабинете или в приложении «Мой t2».