Студенты Приволжья представили свои проекты на демодне молодежных акселераторов Сбера в Казани

В Казани на площадке «Школы 21» прошел региональный демодень молодежных акселераторов Сбера. Свои стартапы представили 18 команд из Пермского края, республик Татарстана, Чувашии и Удмуртии, Владимирской, Кировской и Нижегородской областей. Выступления и проекты ребят оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители Волго-Вятского банка Сбербанка, крупнейших компаний и образовательных учреждений региона.

Победителем регионального демодня стала команда из Перми с проектом по аналитике учебных планов школьников для администраций школ. Онлайн-сервис позволяет оперативно отслеживать и корректировать образовательный процесс. Второе место занял проект из Чувашии: команда представила сервис по расчету доходности бизнеса в сфере сельского хозяйства. Также в тройку призеров вошел проект из Иннополиса. Ребята презентовали образовательный онлайн-сервис по подписке в мессенджере для тех, кто собирается изучать IT-дисциплины.

Грантовую поддержку победителям предоставили группы компаний КамаСтройИнвест и Унистрой, а также «Школа 21». Помимо этого ребята получили памятные подарки и призы от ОЭЗ Алабуга, технологического хаба Сбера и ТИСБИ.

Роман Горев, HR-директор Волго-Вятского банка Сбербанка: «Школьный и студенческий акселераторы Сбера – это программы по поиску и поддержке талантливых молодых людей, которые мечтают заниматься технологическим предпринимательством. Мы предлагаем ребятам пространство для реализации их мечты, где их поддерживают квалифицированные эксперты, даются все необходимые знания и помощь менторов, поощряется креатив, а навыки и компетенции можно наработать в процессе обучения. Для молодежи важно, что, что участие в проекте бесплатное».

Ринат Садыков, министр по делам молодежи республики Татарстан: «Молодежные акселераторы – это еще один пример того, как Сбер внимательно и фундаментально относится к вопросам образования и поддержки молодежных инициатив. Всем участникам регионального демодня в Казани безусловно повезло, что из 5,5 тысяч человек, подавших заявку на проект, были отобраны именно они. Уверен, идеи, которые представили команды, обязательно получат свое дальнейшее развитие. Моя главная рекомендация всем участникам – никогда не останавливаться учиться и повышать свою конкурентоспособность. Важный шаг уже сделан, ведь молодежные акселераторы Сбера – это проект, которое позволит им расти дальше».

В этом году в акселераторах приняли участие 3700 школьников и 1900 студентов Повольжья. Прием заявок на участие в новом сезоне акселераторов уже открыт. Участие в программах бесплатное и проходит полностью онлайн, подать заявку можно до конца ноября 2023 года.

