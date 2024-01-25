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Студенты хранят на сберегательных и инвестиционных счетах в ВТБ в среднем больше 100 тысяч рублей

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К всероссийскому дню студента, который отмечается 25 января, ВТБ проанализировал финансовую активность молодых клиентов по итогам 2023 года. Для оплаты каждый второй из них использует платежный стикер. На сберегательных счетах они в среднем хранят 118 тысяч рублей, на инвестиционных – 108 тысяч. Растет и кредитная активность студентов – средний чек ипотечного кредита у них составляет 4,8 млн рублей, автокредитов – 1 млн.

Сегодня в ВТБ обслуживаются около 2 млн клиентов в возрасте от 18 до 23 лет, из которых 1,6 млн являются пользователями ВТБ Онлайн – это каждый десятый активный клиент мобильного банка. Более 300 тыс. студентов открыли в ВТБ вклады и/или накопительные счета, причем последний инструмент сбережений выбирают более 90% молодых клиентов банка. Средняя сумма сбережений по итогам 2023 года составила 118 тыс. рублей и выросла на 10 тысяч к 2022 году.

Среди молодежи растет интерес к инвестициям. Инвесторы в возрасте от 18 до 23 лет составляют 8% от общего числа клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции». Средний объем активов в их портфелях в прошлом году достиг 108 тыс. рублей. По итогам 2023 года наиболее популярным активом стали акции, что говорит о желании молодых инвесторов получать высокий доход, несмотря на потенциальные риски. На втором месте по востребованности – облигации, замкнула топ-3 валюта.

На долю молодых клиентов в структуре выдач ВТБ по итогам 2023 года пришлось 4% от общего количества заемщиков, оформивших ипотеку и кредиты наличными, и около 8% - автокредиты. В среднем на покупку машин такие клиенты брали 1 млн рублей, примерно каждый шестой из них приобрел новое авто. Средний чек по ипотечному кредиту составил около 4,8 млн рублей.

Каждый второй клиент в студенческом возрасте пользуются дебетовой картой или платежным стикером, 10% – Pay-сервисам, большинство предпочитают платежную систему Mir Pay.

Молодой клиент преимущественно тратит средства в продуктовых супермаркетах – на них приходится 53% всех транзакций. Рестораны и кафе посещает лишь каждый шестой студент (15,4% от общего объема платежей). В этой категории лидерами стали университетские столовые, сеть фастфудов, причем столовые существенно опережают сетевые рестораны. 10% в бюджете занимают расходы на транспорт, на развлечения остается лишь 8%.

Структура поступлений на карту состоит в основном из двух источников: 59% приходится на стипендии, 17% – на переводы, в том числе через СБП. Средняя сумма начислений на карту – от 1 до 5 тыс. руб. (46%), еще 30% приходится на сумму менее 1 тыс. руб. На зачисление сумм в диапазоне от 5 до 50 тыс. рублей приходится не более 15%.

«Для студентов важна технологичность, быстрота обслуживания и понятные сервисы. Сегодня они все больше уделяют внимание не только платежным инструментам и онлайн-операциям, но и депозитам, инвестиционным продуктам и даже кредитам на крупные суммы. Развивая наш «Семейный банк», мы готовимся к запуску новых современных продуктов для молодежи – чтобы ВТБ стал для них привычным и удобным банком», – комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ уже активно работает со студенческим сообществом: партнерами банка стали более 2,5 тысяч высших и средних учебных заведений, свыше 1,3 млн сотрудников и студентов которых обслуживаются в банке. В 95 вузах реализованы кампусные проекты, в 12 запущены брендированные аудитории.

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