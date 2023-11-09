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Стартовал самый выгодный день в году для миллионов клиентов Сбера

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Впервые в истории Зелёный день продлится целых четыре дня

9 ноября стартовал Зелёный день Сбера — распродажа, включающая уникальные предложения не только по товарам и услугам, но и по финансовым продуктам. Аналогов подобных акций нет больше нигде в мире. В ходе Зелёного дня приятные подарки и бонусы сочетаются с возможностью наилучшим образом спланировать покупки и получить максимальную выгоду.

В этом году распродажа пройдёт с 9 по 12 ноября: сроки акции увеличены с двух дней до четырёх. Для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ будут доступны самые привлекательные предложения.

Выгодные предложения Зелёного дня распространяются на огромный ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнёров: потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, покупки в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайле, СберПраве и других компаниях.

Всеми скидками и предложениями можно воспользоваться в приложении СберБанк Онлайн, на сайте акции, сайтах и мобильных приложениях партнёров. Ожидается, что удачные покупки в Зелёный день совершат миллионы клиентов Сбера и его компаний-партнёров.

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят уникальные выгодные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера — СберКот. Он изучил все технологии и сервисы Сбера и, как настоящий кот, отлично разбирается в самом лучшем и вкусном.

Реклама. ПАО Сбербанк

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