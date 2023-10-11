Стартовал набор на зимние интенсивы в казанском кампусе «Школы 21»

В кампусе «Школы 21» в Казани объявили даты отборочных интенсивов. Первый интенсив пройдет с 22 января по 16 февраля, второй — с 4 по 29 марта 2024 года. На каждый из них смогут попасть до 350 человек.

Интенсив, или бассейн — это финальный отборочный этап поступления на бесплатное обучение в «Школе 21», на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. За 26 дней они смогут написать код с нуля, создать свою первую игру, реализовать индивидуальные и групповые ИТ-проекты и при этом существенно подтянут мягкие навыки и научатся решать нестандартные задачи.

По результатам интенсива участников отбирают на основное обучение, где они будут бесплатно изучать цифровые технологии, выбирая из более чем 10 различных ИТ-направлений и сфер. Это алгоритмы и графика, Unix и Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Кроме того, все участники школы проходят обязательную трехмесячную стажировку, после которой большинство получает предложение о работе в ведущих ИТ-компаниях.

Кампус «Школы 21» в Казани — второй из открывшихся в России. Он оснащен современным оборудованием и похож на ИТ-офис с удобными зонами для обучения и отдыха участников. Как и остальные кампусы школы, казанский работает 24/7, поэтому всеми его возможностями можно пользоваться круглосуточно.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:

— Отборочный интенсив — это всегда непросто: необычный формат, незнакомые люди, новая обстановка. Многие участники приходят вообще без опыта программирования. Но всего за 26 дней они настолько погружаются в ИТ-сферу, что начинают не только разбираться в основных понятиях, но и понимать, что из всего этого многообразия им интереснее всего. И конечно, важно отметить поддержку сообщества, развивать которое — наша цель.