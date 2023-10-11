Важное в РТ
· Служба новостей

Стартовал набор на зимние интенсивы в казанском кампусе «Школы 21»

Подписаться в Telegram

В кампусе «Школы 21» в Казани объявили даты отборочных интенсивов. Первый интенсив пройдет с 22 января по 16 февраля, второй — с 4 по 29 марта 2024 года. На каждый из них смогут попасть до 350 человек.

Интенсив, или бассейн — это финальный отборочный этап поступления на бесплатное обучение в «Школе 21», на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. За 26 дней они смогут написать код с нуля, создать свою первую игру, реализовать индивидуальные и групповые ИТ-проекты и при этом существенно подтянут мягкие навыки и научатся решать нестандартные задачи.

По результатам интенсива участников отбирают на основное обучение, где они будут бесплатно изучать цифровые технологии, выбирая из более чем 10 различных ИТ-направлений и сфер. Это алгоритмы и графика, Unix и Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Кроме того, все участники школы проходят обязательную трехмесячную стажировку, после которой большинство получает предложение о работе в ведущих ИТ-компаниях.

Кампус «Школы 21» в Казани — второй из открывшихся в России. Он оснащен современным оборудованием и похож на ИТ-офис с удобными зонами для обучения и отдыха участников. Как и остальные кампусы школы, казанский работает 24/7, поэтому всеми его возможностями можно пользоваться круглосуточно.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:
— Отборочный интенсив — это всегда непросто: необычный формат, незнакомые люди, новая обстановка. Многие участники приходят вообще без опыта программирования. Но всего за 26 дней они настолько погружаются в ИТ-сферу, что начинают не только разбираться в основных понятиях, но и понимать, что из всего этого многообразия им интереснее всего. И конечно, важно отметить поддержку сообщества, развивать которое — наша цель.

Любовь Куликова, участница «Школы 21» в Казани:
— В школе часто повторяют, что попасть на основное обучение могут даже те, у кого нет опыта программирования. И это не просто слова. В «Школу 21» я пришла с нулевыми знаниями. Было непросто, первое время я слышала десятки непонятных слов от ребят, уже умеющих программировать. При этом атмосфера на интенсиве максимально дружелюбная: здесь все готовы друг другу помогать и делиться знаниями. Я совсем не ожидала такой поддержки от малознакомых людей, и это сильно мотивировало не сдаваться. В результате я прошла отборочный интенсив, уже могу писать код на нескольких языках и поняла, что хочу стать проджект-менеджером в ИТ-сфере.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Начнет перевозить пассажиров: появились первые кадры полета самолета, который собрали в Казани

Интересное в Казани

день назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

дезинфекция от тараканов в квартире цена

Лонгриды

день назад

Параноидальный триллер и эмоциональные качели: в Казани прошла премьера китайского фильма «Исчезнувшая в звездах»

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей

уроки семиструнной гитары в Москве

Новости Татарстана

день назад

Материнский капитал, пособие по уходу: жителям РТ напомнили, какие выплаты положены отцам

Новости Казани

день назад

Сетчатый фасад закроет здание: стало известно, как будет выглядеть ТРК «Кольцо» после реконструкции

Новости Казани

день назад

Станет вторым по протяженности в мире: в Казани появится бассейн с подогревом

Новости Казани

7 часов назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев

Новости Татарстана

7 часов назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Новости Татарстана
2 часа назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

Интересное в Казани

день назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

Новости Татарстана

4 часа назад

Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

Новости Татарстана

5 часов назад

Подешевели все марки: в Татарстане начала падать стоимость бензина
Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей
Спортивные новости Казани
час назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Татарстана

6 часов назад

Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов

Новости Татарстана

6 часов назад

Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Новости Татарстана

7 часов назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%