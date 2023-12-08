Среди восстановленных гаджетов татарстанцы предпочитают смартфоны Apple

В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей, подсчитали аналитики МегаФона.

Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза. Жители Татарстана чаще выбирают восстановленные смартфоны бренда Apple. Самая популярная модель — iPhone 11.

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Восстановлением смартфонов занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов. На все устройства дается гарантия.

В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги сразу на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade‑in.