Важное в РТ
· Служба новостей

Среди восстановленных гаджетов татарстанцы предпочитают смартфоны Apple

Подписаться в Telegram

В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей, подсчитали аналитики МегаФона.

Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза. Жители Татарстана чаще выбирают восстановленные смартфоны бренда Apple. Самая популярная модель — iPhone 11.

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Восстановлением смартфонов занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов. На все устройства дается гарантия.

В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги сразу на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade‑in.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

день назад

Поддержка для предпринимателей: примите участие в бесплатной новогодней ярмарке самозанятых!

как заделать вентиляционное отверстие от тараканов

Лонгриды

21 час назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Интересное в Казани

2 дня назад

Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома

буги вуги обучение в Екатеринбурге

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанский предприниматель продает бизнес и уезжает на СВО

Новости Татарстана

день назад

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов оценил сериал «Слово пацана»

Новости Татарстана

20 часов назад

Сериал «Слово пацана» не без киноляпов

Новости Татарстана

6 часов назад

Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

Новости Татарстана

21 час назад

Названы самые прибыльные профессии в Казани

Лонгриды
21 час назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти Казани перенесли покупку 250 автобусов на неизвестный срок

Новости Татарстана

день назад

Поддержка для предпринимателей: примите участие в бесплатной новогодней ярмарке самозанятых!

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань стала обладателем премии международной премии Гуанчжоу

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанским школам купят самокаты-снегокаты

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?
Лонгриды
день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

4 часа назад

Бизнесмены, пострадавшие при пожаре, «Гараж-500» смогут получить до 5 млн рублей под 1% годовых

Новости Татарстана

6 часов назад

Район будущего театра им. Камала застроят новыми ЖК

Новости Татарстана

8 часов назад

Рустам Минниханов: за 10 лет в Татарстане построено более 100 крупных спортивных объектов

Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 100 рублей