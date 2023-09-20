Спрос на цифровые рассылки вырос в Приволжье

Tele2 фиксирует рост популярности высокотехнологичных, но простых в использовании сервисов для малого и среднего бизнеса. В Приволжье количество пользователей услуги SMS-таргет увеличилось на 17% год к году.

Предприниматели продолжают активно внедрять SMS-тагет Tele2 для информирования потенциальных клиентов о своих услугах, в этом году число компаний, использующих сервис, выросло в Приволжье на 17%, при этом самыми активными стали представители бизнеса в Чувашии, Удмуртии, Нижегородской и Самарской областях. Наиболее востребована услуга у торговых сетей, аптек и девелоперов, а также в сфере красоты, логистики, туризма, доставки грузов, образования и поиска сотрудников.

SMS-таргет интегрирован с Big Data, что с высокой точностью позволяет найти потенциальных клиентов и актуализировать действующую базу. Сервис регулярно обновляется, работа личного кабинета и запуск рассылок становятся проще и интуитивно понятнее, в то же время расширяются параметры настройки, сейчас они включают более 40 оригинальных фильтров. Среди критериев, которые можно использовать для наиболее точного поиска потенциальных клиентов, есть геоданные, возраст, поведение и интересы, образ жизни и предпочтения. Благодаря гибким настройкам и использованию аналитики больших данных, сервис сообщает о товарах и услугах аудитории, которой предложение в сообщении будет наиболее интересно.

Сейчас представителям бизнеса также доступна опция «ТаргетPRO». С ее помощью легко выстраивать коммуникации с абонентами Tele2, которые собирали информацию об определенных товарах или услугах в интернете или звонили в профильные организации. Таким образом, заказчики получают конкурентное преимущество, своевременно информируя о своих предложениях клиентов, готовых свершить покупки. Сейчас для пользователей услуги SMS-таргет также действует кэшбек. При пополнении таргет-баланса клиент получает кэшбек до 40% от суммы рассылки в виде SMS, что позволяет существенно сэкономить на следующей отправке.