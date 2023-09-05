Совсем чебурахнулись: почему мода на Чебурашку не пройдет никогда?

На днях сказочному герою Чебурашке исполнилось 57 лет! За эти годы забавный персонаж Эдуарда Успенского приобрел друзей по всему свету — Чебурашке устанавливают скульптурные памятники, про него снимают аниме-сериалы, ему отдают почетные места в мировых кинорейтингах. Только в отечественном кинопрокате в текущем году приключения ушастого героя побили все рекорды и собрали более 6 млрд рублей при затратах в 850 млн.

Обновленный облик Чебурашки из фильма Дмитрия Дьяченко спровоцировал очередной всплеск ажиотажа вокруг товаров с изображением найденыша из апельсиновой коробки. В 2023 году одежда и аксессуары с большеухим и большеглазым улыбчивым Чебурашкой и его друзьями стали не только бестселлерами, но и предметами охоты коллекционеров из разных стран.

Разумеется, при такой всенародной любви Чебурашка уже не только модная и отнюдь не «безымянная» игрушка, но и символ дружбы и доброты для нескольких поколений. Имя Чебурашки и различные производные от него стали для людей чем-то родным, теплым и объединяющим.

«Чебурашка — не просто герой мультфильма. Он был в моем детстве, и в детстве моих родителей. Теперь он появился в детстве моих детей. Этот персонаж — настоящая культурная ценность всех трех поколений, он всем нам дорог и знаком. Считаю, сейчас у каждого в доме должен быть Чебурашка как символ любви и доброты», — комментирует покупку мерча с символикой Чебурашки пользователь онлайн-магазина.

Недавно Союзмультфильм совместно со СберМаркетинг выпустили свою коллекцию одежды для взрослых и детей, а также серию полезных предметов с изображением Чебурашки. Товары в интернет-магазине можно найти на любой возраст, повод и кошелек.