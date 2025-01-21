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Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

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Многие мечтают о том, чтобы пенсия не стала причиной резких изменений в образе жизни. Те, кто уже озаботился созданием своей финансовой подушки, поделились секретами достижения этой цели.

Алина Наилевна:
«Уже несколько лет я регулярно откладываю небольшую часть своей пенсии на вклад. Раньше приходилось искать самые выгодные предложения, тщательно сравнивая процентные ставки. Сейчас же я полностью доверяю свои сбережения Сбербанку. Сотрудники здесь такие приветливые и внимательные, всегда готовы объяснить все детали и проконсультировать по вкладам. Радует, что меня уже знают, как постоянного клиента, встречают с улыбкой и никогда не оставляют без помощи».

Светлана Вячеславовна:
«До пенсии мне еще далеко, но, узнав, что после выхода на пенсию мой доход сократится до 30%, я задумалась. Сейчас я живу полной жизнью и хотела бы сохранить этот ритм и после ухода на заслуженный отдых. Начала изучать варианты, как обеспечить себе достойную старость, и наткнулась на индивидуальный пенсионный план – продукт для долгосрочного накопления. С его помощью можно создать личную пенсию в дополнение к государственным выплатам. Я воспользовалась калькулятором на сайте Сбербанка, чтобы рассчитать возможный размер пенсии по такому плану.

Через приложение Сбербанк Онлайн я открыла индивидуальный пенсионный план буквально за пару минут. Чтобы не забыть вносить платежи, настроила автоплатеж. Еще одно преимущество плана – возможность начать получать выплаты на пять лет раньше государственной пенсии. Так что через семь лет я смогу оформить свою негосударственную пенсию».

Выбор способа накопления на пенсию остается за вами, но главный принцип – регулярность вложений. Личные долгосрочные накопления помогут создать дополнительную финансовую поддержку к государственной пенсии и сохранять высокий уровень жизни после окончания трудовой карьеры.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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