Сотрудники Татарстанского Сбера прошли по Волжской Тропе

На преодоление одного из маршрутов Волжской Тропы протяженностью почти 10 километров команде потребовалось 5 часов. Участники похода стартовали у Храма всех религий в Казани, затем на паромной переправе через Волгу.

Сотрудники Татарстанского отделения Сбера прошли экскурсию «Путешествие во времени», на которой можно было нырнуть в прошлое на сотни миллионов лет назад и вернуться обратно. Погружение в глубину веков началось в Верхнем Услоне. В сопровождении опытных гидов путешественники начали восхождение на гору Соколка. Наслаждаясь панорамными видами Волги, участники посетили музей поэта Янки Купалы в Печищах, мемориал Гражданской войны, паровую мельницу купца Оконишникова, могилу княгини Меньшиковой, а также старинную печь по обжигу известняка.

Команда Волжской тропы разработала три короткие экскурсии с профессиональными гидами для тех, кто не хочет идти в поход самостоятельно.

«Для тех, кто не хочет идти самостоятельно или переживает за организацию, мы разработали короткие походы с гидами», — рассказала Руководитель Дирекции по природным территориям Оксана Саргина о трех новых экскурсиях по Волжской тропе на пресс-брифинге в июле этого года.