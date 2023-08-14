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Сотрудники Татарстанского Сбера прошли по Волжской Тропе

Сотрудники Татарстанского Сбера прошли по Волжской Тропе

Фото предоставлено пресс-службой Сбер

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На преодоление одного из маршрутов Волжской Тропы протяженностью почти 10 километров команде потребовалось 5 часов. Участники похода стартовали у Храма всех религий в Казани, затем на паромной переправе через Волгу.

Сотрудники Татарстанского отделения Сбера прошли экскурсию «Путешествие во времени», на которой можно было нырнуть в прошлое на сотни миллионов лет назад и вернуться обратно. Погружение в глубину веков началось в Верхнем Услоне. В сопровождении опытных гидов путешественники начали восхождение на гору Соколка. Наслаждаясь панорамными видами Волги, участники посетили музей поэта Янки Купалы в Печищах, мемориал Гражданской войны, паровую мельницу купца Оконишникова, могилу княгини Меньшиковой, а также старинную печь по обжигу известняка.

Команда Волжской тропы разработала три короткие экскурсии с профессиональными гидами для тех, кто не хочет идти в поход самостоятельно.

«Для тех, кто не хочет идти самостоятельно или переживает за организацию, мы разработали короткие походы с гидами», — рассказала Руководитель Дирекции по природным территориям Оксана Саргина о трех новых экскурсиях по Волжской тропе на пресс-брифинге в июле этого года.

«Данное мероприятие несет в себе экологическую и просветительскую миссии. В Татарстане очень много живописных и уникальных мест, которые смело можно считать настоящими памятниками природы. Важно знать о них, беречь и рассказывать о них новому поколению. Для меня, и моих коллег проект Волжская Тропа имеет особый смысл, ведь развитие экотуристической инфраструктуры одно из приоритетных направлений для Сбера. Стоит отметить, что наши сотрудники активно участвуют в волонтерских, донорских и спортивных мероприятиях», — поделился впечатлениями Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев.

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