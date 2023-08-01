День инкассации традиционно отмечается 1 августа: именно в эту дату в 1939 году при Госбанке СССР была создана первая в стране служба инкассации.

Инкассаторы Сбера – профессионалы своего дела. Так, сотрудники Волго-Вятского банка стали победителями и призерами соревнований по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбера. Участники продемонстрировали знание нормативных документов, умение быстро ориентироваться в нештатной ситуации, а также атлетические навыки.

Сотрудники службы инкассации Волго-Вятского банка Сбербанка – надежные, ответственные и сильные люди. Однако их жизнь не ограничивается только работой. Мы спросили у наших инкассаторов, о какой профессии они мечтали в детстве, чем увлекаются в свободное время и как проходит их рабочий день. Ответы – в нашей статье.

Кем вы хотели стать в детстве?

Мышков Александр: В детстве я хотел стать инженером-конструктором. Но жизнь, как видите, распорядилась по-другому. И я тому даже рад!

Мамаев Дмитрий: С самого детства я хотел стать офицером. Слова «дисциплина», «самодисциплина» для меня не пустой звук. В армии 1,5 года служил в подразделении морской пехоты, а после службы демобилизовался и попробовал себя в гражданской профессии, но не понравилось. Поэтому я решил идти служить в подразделение инкассации Сбербанка, с тех пор прошло уже 13 лет.

Асташкин Илья: Как и все мальчишки, активно занимающиеся спортом, быть профессиональным спортсменом.

Зацепин Владимир: Я всегда хотел, чтобы моя будущая профессия была интересна мне и полезна людям. Я считаю, что профессия инкассатора полностью соответствует этим критериям.

Загородников Александр: Как и многие мальчишки быть военным/пожарным. Нравилась форма, и думал, что это настоящая мужская профессия.

Каким хобби вы увлекаетесь во внерабочее время?

Мышков Александр: Стараюсь уделить больше времени семье. Ну а чтобы быть в отличной физической форме, всегда нахожу время для занятий физкультурой и спортом. Летом – бег и велопрогулки. Зимой – фитнес-зал. Не забываю также о тренировках и учебе, связанных с работой инкассатора. Начиная от специальной подготовки и заканчивая физической подготовкой.

Мамаев Дмитрий: Люблю читать книги в жанре фэнтези, играю на гитаре, конечно же занимаюсь спортом.

У кировских инкассаторов сложилась хорошая спортивная традиция, на которую их вдохновил руководитель кассово-инкассаторского центра Константин Белобородов: ребята устраивают соревнования и гнут стальные гвозди (6*200 мм) на время. Дмитрий является рекордсменом подразделения инкассации. Его личный рекорд – 3 согнутых гвоздя за 3,5 минуты

Асташкин Илья: В целом увлекаюсь спортом, а активно увлекаюсь футболом и горным лыжам.

Зацепин Владимир: В свободное время увлекаюсь футболом, путешествиями и активными видами отдыха.

Загородников Александр: Зимой – подледная рыбалка, летом больше стараюсь проводить время с родными, близкими!

Как проходит типичный день инкассатора?

Мышков Александр: День инкассатора четко расписан. Начиная от старта маршрута и заканчивая его завершением. Четкое знание нормативно-правовых документов, инструкций, технологических схем, связанных с нашей работой, доводит процесс инкассации до автоматизма в действиях бригады. Любые ошибки должны быть исключены. Иногда происходят нестандартные ситуации: поломка автомобиля, опоздание на маршруте в связи с ситуацией на дороге или погодными условиями. Работу на маршруте бригад инкассаторов контролирует и корректирует дежурный инкассатор.

Мамаев Дмитрий: Мой день начинается с переодевания в форму инкассатора и приведения себя в порядок. Аккуратный внешний вид важен, так как инкассатор – это лицо банка. Затем прохождение инструктажа, получение ценностей и работа на маршруте.

К моим должностным обязанностям также относится обеспечение и координация бригад инкассаторов на маршрутах, работа с клиентами банка по инкассированию денежной наличности.

Асташкин Илья: Бодро. Инкассаторский работник должен быть предельно внимательным и сконцентрированным, находиться в хорошей физической форме и, самое главное, – быть в хорошем настроении.

Зацепин Владимир: Обычно день проходит на одном дыхании. С утра инструктаж и постановка чётких задач на день. На маршруте всегда собраны и внимательны, потому что отвечаем не только за ценности, но и за своих товарищей, которые находятся рядом. В конце дня, когда все ценности доставлены, сдано оружие и снят бронежилет, можно спокойно выдохнуть.

Загородников Александр: День инкассатора проходит зачастую насыщенно. Редко бывает, когда мало работы. Начинается утром: проходим инструктаж, узнаем какой объем работы предстоит сделать. Далее получение банковских ценностей в кассовом центре. А заканчивается день чаще поздно вечером.

Какой самый странный вопрос о профессии вам задавали?

Мышков Александр: Во время работы иногда подходят люди и задают вопросы. В основном это дети. Странными эти вопросы назвать трудно, задают скорее от незнания профессии: настоящий ли у вас пистолет? Заряжен ли он? Много ли в машине денег? Приходится отшучиваться.

Мамаев Дмитрий: Маленький мальчик, с интересом наблюдая за нашей работой, спросил у своей мамы: «Мама, как эти космонавты без шлемов в космос летают?».

Асташкин Илья: Да их много встречается на маршруте. Но, наверное, самый запоминающийся был вопрос от девушки: «У вас пистолет с пульками?»

Зацепин Владимир: Задавали вопрос – в каком учебном заведении готовят инкассаторов?

Загородников Александр: Самый странный вопрос: «Хотели бы ограбить? Ведь вы перевозите большие деньги». Нет, не хотели никогда, и не было мыслей даже ни у кого, потому что для нас это просто тяжелая сумка/баул, которую надо доставить из точки А в точку В.

Какой самый необычный инструмент есть в арсенале инкассатора?

Мышков Александр: Раньше это были баулы из плотной ткани. Сейчас это спецконтейнер! Комплектуется специальными электронными ключами от несанкционированного доступа. Также спецконтейнер окрашивает купюры специальной краской во время сильных механических воздействий – такая вот защита от разных ситуаций.

Мамаев Дмитрий: Пинцет. Его мы используем для извлечения купюр в труднодоступных местах банкоматов.

Асташкин Илья: Улыбка, приветливость к людям и опрятность во внешнем виде, так как у людей складывается впечатление о всей компании Сбера.

Зацепин Владимир: Инкассатор всегда носит с собой «кочергу». Так на профессиональном сленге называют г-образный ключ для работы с банкоматами.

Загородников Александр: Самый необычный, на мой взгляд, инструмент – это голова инкассатора, потому что порой приходится решать разные задачи, которые требуют «холодного/трезвого», быстрого действия в различных ситуациях.