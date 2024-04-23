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Сотрудники Сбербанка в Татарстане приняли участие в субботниках

Сотрудники Сбербанка в Татарстане приняли участие в субботниках

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

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Мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологии проходят в рамках реализации ESG-стратегии банка и предстоящего Зеленого Марафона в Казани и Набережных Челнах.

В преддверии майских праздников сотрудники Сбербанка в Татарстане приняли участие в субботниках по всей республике. Приведены в порядок территории подшефных детских домов и интернатов, а также прилегающие площадки банковских офисов. Всего за несколько часов участники мероприятия собрали порядка 5 тонн мусора и прошлогодней листвы.

Мероприятие было приурочено к предстоящему Зеленому Марафону Сбера, который пройдет 1 июня.

Зеленый Марафон – это семейный, спортивный, социально-экологический проект Сбера, который проходит с 2012 года по всей России более чем в 60 городах и ежегодно собирает свыше 120 000 участников.

Участников события ждут забеги на 4,2 и 10 км, а также семейный забег и битва болельщиков. Дети смогут посоревноваться на дистанции 420 метров. Для гостей фестиваля будет организован праздничный концерт и многочисленные развлекательные активности.

Александр Слепов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Забота об экологии – часть ESG-стратегии Сбера. Подобные мероприятия находят живой отклик у сотрудников. Я благодарен коллегам за активную позицию, вклад в улучшение и бережное отношение к природе и чистоте».

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