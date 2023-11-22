Социальный проект из Казани вошел в число победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам»

Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам», объявили победителей ежегодного конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Грантовую, экспертную и информационную поддержку от Tele2 получили проекты, улучшающие качество жизни детей и подростков в России. В число финалистов вошел проект казанца Алмаза Садриева «Самый первый цирк».

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact – влияние, воздействие, эффект) направлен на поддержку лидеров социальных проектов, которые предлагают инновационные решения в сфере детства. В этом году на конкурс поступило 197 заявок из 23 регионов. Заявки прошли несколько этапов отбора. В итоге 22 самых перспективных участников пригласили в «Преинкубатор» – трехмесячный бизнес-курс, где лидеры социальных стартапов смогли доработать свой проект совместно с экспертами фонда и компаний-партнеров. Финальным этапом конкурса стала очная защита решений. Взрослое и детское жюри определили проекты, достойные грантовой поддержки от Tele2, в следующих номинациях:

«Перспективное бизнес-решение» – прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Грант – 750 000 рублей;

– прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Грант – 750 000 рублей; «Перспективный импакт-стартап» – идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Грант – 350 000 рублей;

– идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Грант – 350 000 рублей; «Лучший цифровой проект для детей» – проект, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Номинация была учреждена Tele2 в честь десятилетия конкурса и стратегического партнерства с фондом «Навстречу переменам». Грант – 550 000 рублей.

Все финалисты конкурса продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» – самой долгосрочной в России обучающей программе. Здесь лидеры импакт-проектов на протяжении 1-3 лет получают поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень.

В 2023 году финалистами конкурса стали 8 проектов. Гранты от Tele2 в номинации «Перспективное бизнес-решение» получили:

Алена Попова (Барнаул), «Школа адаптивной физической культуры для детей с двигательными нарушениями» – проект, который помогает родителям ежедневно заниматься физическими упражнениями с ребенком с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В условиях дефицита специалистов по адаптивной физической культуре в Алтайском крае проект важен тем, что позволяет сделать реабилитацию комплексной;

Иван Глушков (Москва), «MySkazka» – приложение с интерактивными терапевтическими сказками для детей, которые помогают справиться с эмоциями, понять сложные вещи и мягко скорректировать поведение;

Олег Тарасов (Москва), «ЕГЭПрорыв» – онлайн-платформа с персонализированным планом подготовки к экзаменам на основе искусственного интеллекта.

Лучшими в номинации «Перспективный импакт-стартап» стали:

Мария Спиридонова (Красноярск), «Студия альтернативной дополнительной коммуникации» – проект, который учит детей с расстройствами аутического спектра системам альтернативной коммуникации, то есть способам общения, которые предполагают использование не речи, а жестов, карточек с изображениями или специальных коммуникаторов. Альтернативная коммуникация используется одновременно с общим речевым развитием, что позволяет детям быстрее включаться в процесс общения;

Алмаз Садриев (Казань), «Самый первый цирк» – театр с элементами циркового искусства для детей до 4 лет;

Валерия Асафова (Вологда), «Город для меня» – архитектурные мастерские, которые привлекают школьников к соучастному проектированию – созданию общественных пространств и объектов для городской среды.

В номинации «Лучший цифровой проект» Tele2 поддержала проекты из Санкт-Петербурга:

Катерина Карасева, «Особый блог» – информационный проект, направленный на обучение позиционированию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Правильная поза ребенка помогает поддерживать мышечный тонус, контролировать движения и снижать риск вторичных осложнений. Проект предназначен для родителей, а также для специалистов-реабилитологов и врачей;

Вероника Иоффе и Яна Стафичук, «DanaSays» – приложение, которое в игровом формате помогает ребенку ежедневно заниматься развитием речи и артикуляции. Приложение можно использовать как самостоятельно, настроив его под потребности ребенка, так и с логопедом, который сможет составить план домашних занятий, выбрав упражнения из библиотеки.

Каждый стартап оценивался взрослым и детским жюри. Членами взрослого жюри выступили эксперты и топ-менеджеры компаний-партнеров фонда. Детское жюри, состоявшее из судей в возрасте от 9 до 14 лет, помогло более точно оценить потенциал социального воздействия проектов с точки зрения их благополучателей.

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2 и ментор фонда «Навстречу переменам»: «Благодаря конкурсу «Навстречу импакт-стартапам», ежегодно создаются, развиваются и масштабируются десятки важных проектов. В этом году в фокусе нашего внимания – социальные инициативы в регионах. Так, мы делаем ставку на цифровые проекты, потому что они позволяют расширить аудиторию и в перспективе решить проблему с дефицитом специалистов или доступом к ним. Эксперты фонда и менторы Tele2 хорошо понимают потребности социальных предпринимателей и выстраивают программу взаимодействия так, чтобы проект смог найти наиболее подходящую для себя форму развития и обретения устойчивости».