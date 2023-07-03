Школьники со всей России приехали на молодежный форум «Новоград» в Нижнем Новгороде

Программа пройдет в Лицее-интернате «Центр одаренных детей» с 1 по 11 июля. За это время сто ребят 8-11 классов разработают решения задач реальных компаний, встретятся с учеными, предпринимателями, руководителями успешных бизнесов, посетят мастерские и мастер-классы. Проект реализуется при организационной и финансовой поддержке Волго-Вятского банка СберБанка и Фонда содействия инновациям. Генеральный партнер – СберОбразование.

«Мы безумно рады, что в нашем Нижнем, нашем нежном, «книжном» городе, как мы сегодня узнали, возник еще один маленький город. Здесь ребята примерят разные роли в проектных командах, наверно, кто-то с какой-то ролью срастется и поймет, что хочет в дальнейшей жизни решать серьезные проекты в области науки, производства, государственного управления, найдет себя в роли аналитика, спикера, дизайнера. Однако мы надеемся, что после этого мероприятия у участников останутся не только новые друзья, наставники и новые идеи, но и тонкая, но очень прочная нить, соединяющая сердце каждого с нашим великим городом», – подчеркнула заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

Ее коллега, заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский отметил: «Наш регион, как и вся наша страна, богат возможностями для молодых ребят. Это и творческие, и спортивные, научные, образовательные и, конечно же, карьерные возможности. Поэтому я желаю участникам по полной воспользоваться теми возможностями и знаниями, которые будут представлены в рамках жизни в Новограде. И желаю, чтобы по итогам этого путешествия, когда мы спросим “Хотите ли вы вернуться в Нижний Новгород?” – каждый поднял руку. Поэтому до встречи!»

В Новограде все по-настоящему. Каждый участник – и школьник, и взрослый – становится жителем этого технологического города, регистрируется в Мэрии, получает паспорт гражданина Новограда. Школьники устраиваются на работу в одну из стажерских площадок Корпорации, где в командах работают над решением кейсов от партнеров – российских компаний. За работу в Корпорации стажеры получают зарплату в местной валюте и тратят ее в НовоМаркете. Знакомятся с работой Биржи и Брокера: имеют возможность зарабатывать на акциях (чем лучше себя проявляет стажерская площадка на различных событиях и в результате экспертных визитов, тем больше стоят ее акции).

В городе работает Академия, где читают лекции и проводят мастер-классы выдающиеся специалисты из передовых отраслей науки и бизнеса. В этом году ребята встретятся с кристаллографом-теоретиком, профессором РАН Артемом Огановым, исполнительным директором Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петром Положевцем, советником губернатора Нижнего Новгорода по IT Валерием Черепенниковым, нейролингвистом, директором Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Нижний Новгород Марией Худяковой, управляющим делами АНО «Нижегородский НОЦ» Станиславом Курицыным, шеф-редактором журнала «Кот Шредингера» Григорием Тарасевичем, директором платформы «СберКласс» Владиславом Кожемякиным, руководителем Академии искусственного интеллекта БФ «Вклад в будущее» Марией Кондратьевой, HR-директором Волго-Вятского банка Сбербанка Олесей Лебедевой, управляющим Нижегородским отделением Сбербанка Виталием Бодровым.

Жители Новограда также посещают Мастерские, где проектируют высокотехнологичные покрытия, создают виртуальные объекты в метавселенной, изучают микроорганизмы, занимаются инженерным творчеством, пишут научно-фантастические тексты, пробуют себя в роли инвесторов. Результатами работы участники поделятся на Фестивале мастерских, который пройдет в один из последних дней Новограда.

Особенность Новограда – в сочетании различных образовательных направлений в игровом пространстве. Так, научная работа пересекается с инженерным конструированием и погружением в основы экономики и финансов. При этом обучение «финансовой грамотности» проходит на реальных бизнес-кейсах от индустриальных партнеров, а также за счет погружения участников в реальные экономические отношения в рамках геймифицированной модели.

В нынешнем году кейсы представили 7 компаний. СБЕР – предложил участникам подумать, как научить искусственный интеллект распознавать на фото конкретных дельфинов Черноморского побережья. Сейчас каждую особь рассматривает человек, который много лет работает с дельфинами. Это долго, и легко ошибиться, ведь в регионе 22 тысячи китообразных, и отличить их друг от друга можно только по очень мелким деталям, таким как царапины на плавниках или отметины на теле.

«Индустрия образования Сбербанка развивает проекты и решения, направленные на обучение цифровым навыкам, в том числе и по работе с искусственным интеллектом. Мы предоставляем молодежи различные возможности для изучения новых технологий, чтобы они могли их успешно применять в будущем. Сегодня дети проявляют большой интерес к научно-исследовательской деятельности. Именно поэтому мы не первый год проводим международный конкурс по ИИ для школьников. Участвуя в АI Challenge, они могут получить новые знания и открыть для себя перспективные технологии, а также попробовать свои силы в разработке инновационных решений под конкретную задачу от бизнеса. Приглашаем участников «Новограда» присоединиться к этому масштабному событию», – сказала Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка.

Еще один партнер Новограда – группа РусГидро. Эта крупнейшая по мощности российская энергетическая компания объединяет более 400 объектов. Специалисты предложили школьникам принять участие в разработке устройства, способного оптимизировать работу солнечных электростанций при постоянной смене погоды.

Ребятам также предстоит разобраться, как работает «Антиплагиат» – система-лидер СНГ по обнаружению заимствований в учебных и научных текстах, которой ежедневно пользуются более 126 тысяч пользователей. Компания предложила непростую задачу – адаптировать функционал системы для использования в школах с учетом специфических задач учителя и ученика.

Горьковский автозавод (ГАЗ) за последние годы внедрил в новых автоматизированных цехах свыше 580 роботов. Здесь создаются машины на электричестве и водороде, транспорт с умными помощниками водителя и беспилотники. Несмотря всю технологизацию, компания ищет решения для снижения количества пыли, проникающей в окрасочный цех. На этот вопрос предстоит ответить школьникам: как очищать воздух в окрасочном цеху от мельчайших частиц.

Институт образования Высшей школы экономики надеется получить от участников видение инструментов мониторинга и принятия решений в системе образования на основе больших данных. Такие сервисы пригодились бы ученым и управленцам. Поэтому школьникам Новограда предлагается разработать платформу, которая бы автоматизировано собирала данные, обрабатывала их (обобщала, искала корреляции и тренды) и визуализировала.

Компания Datana проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы для крупнейших металлургических заводов России, разрабатывает высоконагруженные умные системы, позволяющие оптимизировать сложные технологические процессы. Кейс компании для школьников касается разработки метода для непрерывного измерения размера и веса гранул на входе в доменную печь. Речь о кусочках кокса, известняка и железной руды, которые подаются в качестве сырья и сейчас рассеиваются и взвешиваются вручную. Это происходит неоперативно и нерегулярно, что снижает производительность домны.

Свой кейс представила и компания КРИСТ, которая разрабатывает сырьевые компоненты и добавки для пищевых, фармакологических, косметических производств. Предприятие выпускает 29 тонн продукции в час. Один из важнейших ингредиентов – альгинат натрия (Е401). В прошлом году на форуме школьники уже проработали технологическую цепочку получения этого вещества и разработали бизнес-план производства добавки на заводе в России. Сейчас компания предложила развить это решение и создать экологичное, внимательное к окружающей среде и соответствующее современным стандартам производство.

Результаты решения кейсов участники представят специалистам компаний, ученым и экспертам Новограда на защите «красивой идеи» – 4 июля и непосредственно защите проектов – 10 июля.

Больше всего ребят приехали из Пензенской и Ростовской областей, ХМАО – Югра, Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы. Среди участников также школьники из Нижегородской области и совсем маленьких городов и даже сел: Усть-Лабинска, поселков Березовая Роща и Новые Ляды. По словам организаторов, важно дать возможности тем, кто пока, может, и не считается в официальном смысле одаренным, но хочет трудиться.

«Мы хотим заинтересовать как можно больше детей высокими технологиями, наукой и предпринимательством, чтобы ребята чаще выбирали технические и исследовательские специальности, развивали цифровые продукты и промышленные технологии на благо своих городов и всей страны. Мы думаем, что все школьники способны на многое, нужно только дать им попробовать. В этом плане приоритеты Новограда сильно перекликаются с целями Десятилетия науки и технологий и Десятилетия детства, которые объявлены в России», – рассказала директор Института педагогики СПбГУ, ректор Академии Новограда Елена Казакова.