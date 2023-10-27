Школьник из Татарстана завоевал бронзу всероссийской олимпиады по программированию

МТС, цифровая экосистема, подвела итоги и наградила победителей всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ. В олимпиаде приняли участие восемь тысяч разработчиков, в финал вышли 250 человек. Третье место и приз 250 тысяч рублей получил ученик казанского лицея №2.

Олимпиада включала два потока для разных возрастных категорий. Учащиеся старших классов и студенты профильных технических вузов должны были решать алгоритмические олимпиадные задачи. Действующие ИТ-специалисты занимались оптимизационной задачей для размещения облачных ресурсов на самых популярных стеках.

Обладателем приза олимпиады в 250 тысяч рублей в первой возрастной группе стал победитель Международной олимпиады школьников IOI, 16-летний ученик лицея №2 из Казани. Всего призерами среди ИТ-специалистов стали 12 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Самары. Главный приз младшей категории 1 млн рублей получил разработчик, уже имеющий в 22 года золотые медали по программированию на международных соревнованиях IMC (International mathematical competition for university students) и ACM ICPC. Главный приз в старшей категории 3 млн рублей получил ИТ-специалист из Самары, выпускник Поволжского государственного колледжа. Также среди призеров — студенты и выпускники ИТМО, НИУ ВШЭ, СпбГУ, МАИ. Самая юная победительница учится в московской школе №57. Награды победителям вручил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Подготовка и развитие кадров для ИТ не может ограничиваться обучением в школах и ВУЗах. Такие соревнования мотивируют на получение новых знаний и расширение навыков, дают начинающим программистам и действующим айтишникам возможность попробовать свои силы на реальных практических кейсах, обменяться опытом, задать вопросы экспертам и представить себя участникам рынка. Надеюсь, мы зарядили участников True Tech Champ и они получили незабываемый опыт, который мы, как цифровая экосистема, постараемся обязательно преумножить», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Финал олимпиады True Tech Champ проходил в формате ИТ- фестиваля в Москве – на сцене выступили хэдлайнеры индустрии, ведущие эксперты МТС и других компаний. Они рассказали про будущее искусственного интеллекта, использование ML-платформ, технологии Big Data и другие ИТ-направления и инструменты. В развлекательной зоне можно было поиграть в аэрохоккей, кикер, игровые консоли, автосимулятор, VR-клуб и др. Школьники могли пройти ИТ-квест и получить в подарок гаджет, а совершеннолетние участники даже сделать татуировку в студии «Набей код». После церемонии награждения ребят ждал стендап от популярного комика и концерт популярных артистов.

Подробнее о True Tech

True Tech — серия масштабных ежегодных событий от МТС на российском ИТ-рынке с разнообразной образовательной и развлекательной программой. Среди ключевых направлений и мероприятий True Tech — конференция, олимпиада, ИТ-хакатон, митапы и одноименное ИТ-сообщество.

True Tech Day — крупнейшая в России ИТ-конференция с международными спикерами и топовыми темами без воды и лирики. Флагманское мероприятие True Tech Day в 2023 году посетили более 60 тыс. разработчиков. Конференция включала семь основных направлений: архитектура, большие данные, искусственный интеллект, управление изменениями, продуктовый менеджмент, кибербезопасность и основной трек, в которых выступили более 70 экспертов из российских и иностранных компаний.

True Tech Champ — всероссийская олимпиада по программированию, ИТ-фестиваль, где открываются технологические таланты и создается новое ИТ-комьюнити в стране. Принять участие в олимпиаде могут как школьники и студенты, так и действующие специалисты.

True Tech Hack — ИТ-хакатон в рамках конференции True Tech Day. На мероприятии в решении задач от МТС соревнуются frontend-, backend- и мобильные разработчики, data science-специалисты, UX/UI-дизайнеры и продакт-менеджеры.