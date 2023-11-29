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Сердце – не камень: менее половины казанцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

Сердце – не камень: менее половины казанцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» решили выяснить как казанцы заботятся о своей сердечно-сосудистой системе. Ведь по данным Росстата, болезни, связанные с системой кровообращения – самая частая причина ухода из жизни в России (43,8%, или 831 557 в абсолютном значении). В ходе опроса* выяснилось, что меньше половины респондентов уделяют внимание этому жизненно важному органу. Причем треть из них делают это время от времени (35%) и только 8% – регулярно.

Наиболее популярными способами профилактики болезней сосудов и сердца респонденты считают (открытый вопрос, можно было назвать несколько вариантов) отказ от вредных привычек (46%), правильное питание (39%), снижение уровня стресса в своей жизни (32%) и соблюдение режима сна (21%). Наименее популярные методы заботы о сердце – применение БАДов (18%) и занятие спортом (3%).

Респонденты отмечают, что стараются следить за состоянием своего здоровья. Абсолютное большинство периодически измеряют артериальное давление: 49% – при плохом самочувствии, 32% – несколько раз в неделю, а 10% – несколько раз в день. Только 3% опрошенных делают это ежедневно. 6% не смогли вспомнить, как часто используют тонометр.

При этом опрошенные признают, что в их жизни присутствуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди множества вариантов ответа наиболее популярными стали вредная еда (38%), курение (35%), малоподвижный образ жизни (23%) и частые переработки и несбалансированный режим труда и отдыха (20%). В топ-факторов риска также вошли употребление алкоголя (18%) и короткая продолжительность сна (14%). Реже всего казанцы выбирали стресс, волнения и переживания (11%) и избыточный вес (2%).

Также выяснилось, что не каждый казанец знает о наследственных заболеваниях, передающихся в его семье из поколения в поколение. Менее половины респондентов (43%) не владеют информацией о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Каждый пятый знает, что у близких были такие проблемы (20%), а 16% отмечают, что проблемы с сосудами начинались только в их поколении. Лишь каждый пятый (19%) хотел бы знать о наследственных предрасположенностях в семье. 22% не ответили на этот вопрос, а 59% предпочли бы избежать информации об истории наследственных заболеваний в семье.

«Здоровье нашего организма напрямую зависит от работоспособности сердца и сосудов, которые можно сравнить с нашим внутренним двигателем. Важно заботиться о здоровье сердца, ведь именно от него зависит наша жизнеспособность и качество жизни. Однако в современном динамичном мире сохранить баланс между здоровьем и воздействием окружающей среды бывает сложно: стрессы, вредные привычки, экология и другие факторы могут спровоцировать появление различных проблем со здоровьем. Крайне важно не только вовремя узнать о болезни, но и финансово защитить себя на случай ее возникновения. Эту задачу решают программы накопительного и рискового страхования жизни, которые позволяют получить доступ к квалифицированной медицинской помощи и сохранить качество жизни на привычном уровне. Программы с генетическими чекапами помогут узнать о предрасположенности к возможным заболеваниям и заранее предупредить их возникновение, – говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь». – При этом приобрести страховую защиту и обеспечить себе «финансовую подушку безопасности» на случай выявления проблем с сердечно–сосудистой системой готовы 45% опрошенных».

*Опрос 1220 респондентов проведен во всех регионах России в ноябре 2023 года.

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