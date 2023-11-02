Важное в РТ
· Служба новостей

Село Татарстана попало в топ-5 Поволжья по использованию интернета

Село Татарстана попало в топ-5 Поволжья по использованию интернета

Источник: Shutterstock

Подписаться в Telegram

Жители села Кузембетьево Мензелинского района заняли четвертую строчку рейтинга мобильной интернет-активности. В среднем ежемесячно каждый абонент МегаФона из этого населенного пункта использует больше 120 ГБ онлайн-трафика на своем смартфоне. Эта цифра в 5 раз выше обычной для небольших населенных пунктов в поволжских регионах, отметили в исследовании аналитики оператора.

Выше в рейтинге расположились села Грудцино Нижегородской области, саратовские Крийнички, а также Михайло-Овсянка Самарского региона. В первую десятку по потреблению интернета в гаджетах попало и другое татарстанское поселение. На восьмой строчке — поселок Кзыл-Юл в Нурлатском районе, где селяне каждый месяц скачивают по 106 ГБ на абонента.

Жители большинства сел, поселков и деревень Поволжья в целом стали чаще заходить в Сеть. Объем переданных цифровых данных за январь-сентябрь по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 22%. В Татарстане динамика ощутимее — расход дата-трафика за 9 месяцев 2023 года за пределами городов вырос на 33%.

«Быстрый доступ в интернет — неотъемлемая часть современной социальной инфраструктуры, и жителям сельских территорий он необходим не меньше, чем горожанам. Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру в районах, чтобы в конечном итоге каждый житель республики мог без ограничений пользоваться необходимыми онлайн-сервисами. С начала года инженеры запустили базовые станции четвёртого поколения в небольших отдаленных населенных пунктах Нижнекамского, Мамадышского, Альметьевского, Азнакаевского, Апастовского, Арского, Заинского районов», — прокомментировал технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.

Высокоскоростную передачу данных получили жители сел и деревень Чемодурово, Сулеево, Новый Кырлай, Верхняя Ошма, Нижняя Ошма, Шонгуты, Сарлы, Кузайкино, Маметьево, Кама-Исмагилово, Светлое Озеро, Верхняя Уратьма и других.

Аналитики также составили рейтинг Поволжья по длительности разговоров. В 2023 году впереди жители Смородинки Саратовской области, Уразово из Башкирии и Сентяпино Пензенской области. Если большинство жителей малых поселений проговаривают в месяц в среднем по 6 часов, то самые общительные — по 20 часов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Важное в РТ

57 минут назад

Село Татарстана попало в топ-5 Поволжья по использованию интернета

профессиональная дезинсекция от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

цены на кровельные работы в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Аэропорт Казани купил за 23 млн рублей земельный участок

Новости Казани

16 часов назад

В Казани выросло число добровольцев на СВО

Лонгриды

16 часов назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Казани

день назад

Мизулина встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск
Лонгриды
16 часов назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Казани

15 часов назад

В павильоне у парка Горького завершены конструктивные работы

Важное в РТ

57 минут назад

Село Татарстана попало в топ-5 Поволжья по использованию интернета

Новости Татарстана

16 часов назад

В Каире откроют филиал КФУ до конца года

Новости Казани

16 часов назад

В Казани выросло число добровольцев на СВО
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Новости Казани

день назад

Татарстан примет Всероссийский слет студенческих отрядов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте
Важное в РТ
5 дней назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте