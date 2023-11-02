Село Татарстана попало в топ-5 Поволжья по использованию интернета

Жители села Кузембетьево Мензелинского района заняли четвертую строчку рейтинга мобильной интернет-активности. В среднем ежемесячно каждый абонент МегаФона из этого населенного пункта использует больше 120 ГБ онлайн-трафика на своем смартфоне. Эта цифра в 5 раз выше обычной для небольших населенных пунктов в поволжских регионах, отметили в исследовании аналитики оператора.

Выше в рейтинге расположились села Грудцино Нижегородской области, саратовские Крийнички, а также Михайло-Овсянка Самарского региона. В первую десятку по потреблению интернета в гаджетах попало и другое татарстанское поселение. На восьмой строчке — поселок Кзыл-Юл в Нурлатском районе, где селяне каждый месяц скачивают по 106 ГБ на абонента.

Жители большинства сел, поселков и деревень Поволжья в целом стали чаще заходить в Сеть. Объем переданных цифровых данных за январь-сентябрь по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 22%. В Татарстане динамика ощутимее — расход дата-трафика за 9 месяцев 2023 года за пределами городов вырос на 33%.

«Быстрый доступ в интернет — неотъемлемая часть современной социальной инфраструктуры, и жителям сельских территорий он необходим не меньше, чем горожанам. Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру в районах, чтобы в конечном итоге каждый житель республики мог без ограничений пользоваться необходимыми онлайн-сервисами. С начала года инженеры запустили базовые станции четвёртого поколения в небольших отдаленных населенных пунктах Нижнекамского, Мамадышского, Альметьевского, Азнакаевского, Апастовского, Арского, Заинского районов», — прокомментировал технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.

Высокоскоростную передачу данных получили жители сел и деревень Чемодурово, Сулеево, Новый Кырлай, Верхняя Ошма, Нижняя Ошма, Шонгуты, Сарлы, Кузайкино, Маметьево, Кама-Исмагилово, Светлое Озеро, Верхняя Уратьма и других.

Аналитики также составили рейтинг Поволжья по длительности разговоров. В 2023 году впереди жители Смородинки Саратовской области, Уразово из Башкирии и Сентяпино Пензенской области. Если большинство жителей малых поселений проговаривают в месяц в среднем по 6 часов, то самые общительные — по 20 часов.