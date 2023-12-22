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School 21 открылась в Узбекистане

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В Узбекистане впервые начинает работать School 21: её кампус открыт в Самарканде. Это школа программирования, которая даёт любым кандидатам от 18 лет возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий (ИТ).

В Самарканде уже стартовал первый отборочный интенсив, который сейчас проходят 212 человек. 67% участников — жители Самарканда и области, остальные приехали на обучение из Ташкента, Бухары, Джизака и других городов Узбекистана. Средний возраст участников — 22 года, самому старшему — 51 год. Специализации участников самые разные — от технических до сферы услуг и продаж. Уже открыт набор на второй интенсив, который начнётся 12 февраля. Подать заявку на обучение можно на сайте школы.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф ознакомились с кампусом, обсудили эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов для развития экономики республики и пообщались с участниками отборочного интенсива.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня не просто открытие нового кампуса в городе Самарканде, это очень важная веха.

В такие сроки мы не открывали ещё ни одну школу в России. С вами очень приятно работать, я надеюсь, это начало нашего общего пути. Ребята, вам очень повезло, что вы попали в школу. Верьте в свои силы. Я понимаю, насколько это непросто — пройти отбор. Но если вы уже прошли, то такое же количество усилий нужно направить на то, чтобы достичь хороших показателей в короткие сроки.

И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, благодаря решениям которых проект состоялся. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который обладает видением далеко за пределами 2030 года — он видит страну как минимум до конца этого столетия. И это позволяет принимать стратегические решения для развития страны. Хочу поблагодарить председателя правительства Узбекистана, который лично этим занимался. Абдулла Нигматович — цифровой человек, поэтому с ним очень просто говорить, и именно благодаря ему сегодняшнее открытие Школы-21 в Самарканде состоялось».

Подготовка квалифицированных IT-специалистов является одним из важнейших направлений по развитию цифровых технологий в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030». В настоящее время IT-рынок Узбекистана переживает бурный рост. Здесь работает множество представительств крупных международных IT-компаний, запускаются стартап-проекты, которые получают активную поддержку государства. Их количество стремительно увеличивается.

В этой связи растёт потребность в новых специалистах по самым современным стекам технологий. School 21 может помочь в решении этой задачи и обеспечить страну квалифицированными специалистами.

Основной упор при обучении в School 21 делается на практические задачи, освоение сильных навыков программирования, а также на развитие мягких навыков (soft skills), которые необходимы каждому современному IT-специалисту. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика по принципу «равный — равному» (без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами).

Один из этапов обучения — это обязательная стажировка, которая длится три месяца. К началу стажировки участники уже владеют как минимум тремя языками программирования: С и С++ как фундаментальные языки и один из семи прикладных (Java, C Sharp, GO, Python, JavaScript, Kotlin, Swift). Кроме того, любой участник к моменту стажировки знает SQL, умеет работать с базами данных, имеет навыки DevOps, инженерии, работы с операционными системами и сетями. Это позволяет трудоустроиться практически в любую компанию.

Поступление в School 21 не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

В России на сегодняшний день работают уже шесть кампусов «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. В школе программирования от Сбера учится более 4,7 тыс. человек из 70 регионов России. Запланировано открытие кампусов ещё в 16 городах. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, 100% трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны. Обучение проходит на геймифицированной платформе, которую Сбер разработал специально для проекта.

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