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Сборы СберСтрахования жизни в I полугодии выросли на 71,1%

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За январь — июнь 2023 года СберСтрахование жизни собрала 130 млрд рублей премии, сообщил финансовый директор страховой компании Александр Жуков в ходе пресс-конференции ВСС по результатам работы рынка страхования жизни. Это на 71,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. Выплаты компании увеличились на 19,9% — до 85 млрд рублей. Количество новых договоров в отчётном периоде превысило 8 млн.

Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 63 млрд рублей. Поступления по рисковому страхованию жизни составили 44 млрд рублей. Сборы по продуктам долевого страхования жизни (ДСЖ, отражает механику западного unit-linked) достигли 23 млрд рублей.

Выплаты СберСтрахования жизни в I полугодии 2023 года превысили 85 млрд рублей. Наибольший их объём пришёлся на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 56 млрд рублей. В основном это выплаты по «дожитию» (завершение договоров ИСЖ).

При этом СберСтрахование жизни осуществляет львиную долю выплат по рисковому страхованию жизни — 87,5% от общего объёма таких выплат в России. В I полугодии 2023 года в трудной жизненной ситуации компания помогла 70 тыс. семьям.

По состоянию на 30 июня 2023 года активы СберСтрахования жизни составили 661,5 млрд рублей, резервы по договорам страхования жизни — 497,5 млрд рублей.

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