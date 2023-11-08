СберСтрахование предлагает скидки до 55% к Зелёному дню

Воспользоваться ими могут как частные, так и корпоративные клиенты



Оформить страховку в СберСтраховании с большой скидкой можно в период проведения ежегодной акции Зелёный день: с 9 по 12 ноября — для физических лиц с 9 по 17 ноября — для юридических.

Частным клиентам

Скидка до 55%

«Защита на любой случай»

Один полис защищает здоровье, финансы и жилье. Таким образом, выплаты по нему можно получить как в случае пожара или ограбления дома, так и в случае мошеннических действий с картами и счетами, а также получения травм или диагностирования серьезных заболеваний.

Скидка 40%

«Сбереги финансы»

Компенсирует потерю средств из-за несанкционированного доступа к картам и счетам. Например, выплату можно получить в случае телефонного и интернет-мошенничества, а также если на человека без его ведома оформят кредит.

«Защита дома»

Страховой полис покрывает широкий круг рисков: пожар, залив, гражданскую ответственность перед соседями, стихийные бедствия и другие. Застраховать по данной программе можно не только квартиру и дом, но также комнату, апартаменты, дачу или коттедж.

«Защита от серьёзных болезней»

Страхование от серьезных болезней — это помощь в раннем диагностировании и современном лечении рака, а также проведении операции на сердце и сосудах, головном и спинном мозге у ведущих специалистов в России или за рубежом. На протяжении всего лечения застрахованного сопровождает врач-куратор.

«Страхование путешественников»

Программа включает защиту от наиболее распространенных неприятностей, которые могут возникнуть в путешествии, например, получение травмы или утрата документов. Страховка также покрывает затраты на экстренную госпитализацию и поисково-спасательные работы.

«Спортивная защита»

Защищает от травм как любителей, так и профессиональных спортсменов. Застраховаться можно на любой срок — от 1 дня до 1 года. Причём страховка сработает, даже если травма получена не во время занятий спортом, а в ДТП по дороге на соревнование или обратно.

«Защита от травм»

Компенсация расходов, связанных с лечением, реабилитацией, временной нетрудоспособностью. При наступлении страхового случая денежная компенсация по программе придет сразу на карту.

Скидка 30%

«Защита от клеща»

Страховой полис покрывает расходы на диагностику и лечение при укусе клеща. Эти животные являются переносчиками таких опасных болезней, как: энцефалит, боррелиоз, болезнь Лайма и других, — поэтому получить быструю и качественную медицинскую помощь очень важно.

Скидка 25%

«Ипотечное страхование недвижимости»

Защита несущих конструкций, окон и дверей вашего жилья. Расширить страховой полис можно, дополнительно застраховав внутреннюю отделку и инженерное оборудование. Опция гражданской ответственности поможет, если вы случайно затопите соседей или нанесёте другой ущерб их имуществу.

Скидка до 20%

Каско

Полис «Защита от ДТП» покроет стоимость ремонта, если авария произойдёт по чужой вине. Оформить полис можно без осмотра автомобиля, количество водителей не ограничено и не влияет на стоимость. Дополнительно можно добавить опции возмещения ущерба при стихийных бедствиях и помощь на дороге. При оформлении полиса «Каско на короткий срок» действует скидка 500 рублей на первую покупку. Если же полис дешевле 500 рублей, то он обойдётся покупателю в 1 рубль.

Корпоративным клиентам (по промокоду «GREEN23»)

Скидка до 43%

«Защита 360º»

Позволяет застраховать имущество, гражданскую ответственность перед третьими лицами, компенсировать расходы на консультацию по акту налоговой службы, защититься на случай убытков от перерыва в предпринимательской деятельности. Полис также включает защиту жизни сотрудников и действует по всему миру 24/7, дополнительно можно включить добровольное медицинское страхование.

Скидка 40%

«Личная защита+»

Страховая компания погасит кредит, если заёмщик не сможет это сделать из-за потери трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания, выплатит компенсацию при длительном больничном, окажет финансовую поддержку семье застрахованного.

Что такое Зелёный день

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября в ходе Зелёного дня действуют выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многие другие. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.