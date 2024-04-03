СберНПФ оцифровал перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений

СберНПФ предоставил россиянам возможность перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) дистанционно. Теперь сделать это можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн на Android и на сайте СберНПФ. Ранее сервис был доступен только в отделениях Сбера и в клиентских зонах фонда.

Для перевода пенсионных накоплений в ПДС в СберБанк Онлайн нужно зайти в оформленный ранее договор долгосрочных сбережений, в карточке продукта выбрать «Действия», далее нажать на «Перевод накопительной части пенсии на счёт программы». Далее потребуется авторизоваться через «ГосУслуги», ознакомиться с условиями перевода и подтвердить оформление заявления СМС-кодом. Последний шаг ― подписать заявление в приложении «Госключ», следуя инструкции. После успешного подписания на почтовый адрес, к которому привязан аккаунт на «ГосУслугах», придёт соответствующее уведомление.