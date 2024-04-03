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СберНПФ оцифровал перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений

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СберНПФ предоставил россиянам возможность перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) дистанционно. Теперь сделать это можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн на Android и на сайте СберНПФ. Ранее сервис был доступен только в отделениях Сбера и в клиентских зонах фонда.

Для перевода пенсионных накоплений в ПДС в СберБанк Онлайн нужно зайти в оформленный ранее договор долгосрочных сбережений, в карточке продукта выбрать «Действия», далее нажать на «Перевод накопительной части пенсии на счёт программы». Далее потребуется авторизоваться через «ГосУслуги», ознакомиться с условиями перевода и подтвердить оформление заявления СМС-кодом. Последний шаг ― подписать заявление в приложении «Госключ», следуя инструкции. После успешного подписания на почтовый адрес, к которому привязан аккаунт на «ГосУслугах», придёт соответствующее уведомление.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«С программой долгосрочных сбережений россияне могут управлять своими пенсионными накоплениями: самостоятельно решать, когда и как получать эти деньги. Напрямую перевести пенсионные накопления в ПДС, оформленную в СберНПФ, смогут те, чьи пенсионные накопления уже хранятся в нашем фонде. Остальным сначала потребуется перевести накопления в тот фонд, с которым они планируют заключить или уже заключили договор долгосрочных сбережений.

При переводе мы стараемся подробно рассказать людям, как поменяется ситуация с их пенсионными накоплениями. В частности, мы предупреждаем, что вернуть средства обратно в систему обязательного пенсионного страхования не получится. Такой подход помогает человеку принять информированное решение».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в России с 1 января 2024 года. Она позволяет копить и получать до 108 тыс. софинансирования от государства и налоговые льготы. Откладывать с программой можно на любые долгосрочные цели, например, на загородную недвижимость, оплату образования, своё дело или пенсию. Чтобы вступить в ПДС, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

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