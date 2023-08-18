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СберНПФ и Работа.ру выяснили, какую пенсию хотят получать жители российских регионов

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Жители Краснодарского края мечтают получать самую высокую пенсию в России, выяснили в ходе опроса Работа.ру и СберНПФ. В тройку регионов с высокими финансовыми аппетитами вошли Московский регион и Самарская область. Скромнее других оказались жители Челябинской области, которые готовы получать на пенсии 46 тыс. рублей.

Исследование показало, что опрошенные жители Краснодарского края хотели бы получать пенсию в размере 104 тыс. рублей в месяц. И это самый высокий показатель по стране. На втором месте оказались респонденты из Москвы и Московской области, согласившиеся на ежемесячную выплату в размере в 84 тыс. Тройку регионов с самыми высокими пенсионными ожиданиями замыкает Самарская область: участники опроса из этого региона хотели бы получать 80 тыс.

Респонденты из Нижегородской и Калужской областей рассчитывают после завершения карьеры получать по 75 тыс. рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 71 тыс., Тюменской области — 68 тыс., Новосибирской области — 67 тыс.

Опрошенные из Ростова-на-Дону оценили идеальную пенсию в 66 тыс. рублей в месяц. Жители Башкортостана после завершения карьеры рассчитывают на 64 тыс., Алтайского края — на 62 тыс. Пенсию в размере 60 тыс. рублей хотели бы получать в Саратовской области, 56 тыс. — в Свердловской, 53 тыс. — в Республике Татарстан, а 46 тыс. — в Челябинской области.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«По данным Социального фонда России, средний размер страховой пенсии в России по состоянию на 1 июля 2023 года — 20,8 тыс. рублей в месяц. Чтобы после завершения карьеры получать те суммы, которые респонденты называли в ходе опроса, необходимо эффективно использовать все уровни пенсионной системы, в том числе негосударственное пенсионное обеспечение. Самостоятельно увеличить свои сбережения позволяет индивидуальный пенсионный план: откладывать с ним можно с комфортной периодичностью, а также ежегодно пользоваться социальным налоговым вычетом и возвращать до 15,6 тыс. рублей. Кроме того, в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений, которая поможет не только копить на разные цели, но и получать софинансирование от государства и возвращать до 52 тыс. рублей налогов».

Исследование проводилось в июле 2023 года среди 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов.

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