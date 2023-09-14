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СберМаркет изучил спрос на осенние товары в Казани

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Сервис доставки рассчитал индекс атмосферы домашнего уюта

Сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет проанализировал возросший спрос на продукты для уютной домашней осени и рассчитал, сколько стоит продуктовая корзина осеннего настроения в Казани.

Создание тепла и уюта дома — один из способов комфортно пережить промозглую погоду за окном. СберМаркет выяснил, что с приближением осени интерес к «уютным» категориям товаров (пледы, термокружки, свечи, соль для ванн, ароматические диффузоры, чай, кофе и какао) постепенно растёт. Так, в первую неделю сентября продукты для осеннего уюта были на 27% популярнее, чем в начале августа.

Самым популярным товаром для подготовки к сезону дождей оказался чай, его казанцы стали приобретать в 3,5 раза чаще, чем в прошлом году. На втором месте — кофе. Спрос на этот напиток вырос в 4,5 раза. Большой популярностью у покупателей пользуются и свечи: в 2023 году их приобретали почти в 2 раза чаще, чем в 2022.

Всё больше людей «готовят пледы летом», о чём тоже говорит статистика. В этом году «осенних» заказов в конце августа и начале сентября было на 75% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Кстати, и сами пледы стали покупать на 50% чаще, чем в прошлом году.

Также СберМаркет рассчитал индекс атмосферы домашнего уюта. В корзину для его создания вошли следующие товары:

  • фланелевый плед,
  • черный листовой чай,
  • термокружка,
  • морская соль для ванны,
  • какао,
  • кофе,
  • аромадиффузор,
  • свечи.

По подсчётам СберМаркета, в этом году индекс такой корзины составил 2296 рублей.

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