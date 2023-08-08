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Сбербанк зафиксировал в июле рекордный спрос на ипотеку с начала года

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В июле 2023 года Сбер выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели с начала года.

Объём выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк выдал 111,4 тыс. жилищных кредитов на 364,1 млрд рублей). Всего за 7 месяцев этого года банк выдал 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей — в объёмах выдач рост превысил 86% относительно аналогичного периода 2022 года.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В июле мы зафиксировали рекордный спрос на ипотеку, особой популярностью пользуются льготные программы банка. Доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в июле превысила 50% — почти 50 тысяч кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой. Таким образом, сейчас каждая вторая льготная ипотека в России оформляется в Сбербанке».

По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в июле было выдано в Московской области (44,5 млрд рублей), Москве (39,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (25,3 млрд рублей), Краснодарском крае (23,4 млрд рублей) и Тюменской области (17,3 млрд рублей).

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