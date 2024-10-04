Сбербанк в Татарстане открыл кредитную линию крупному производителю растительного масла

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и ООО Завод растительных масел «Чистопольский» подписали кредитный договор на 600 млн рублей по субсидированной программе Министерства сельского хозяйства № 1780. Кредит выдан на пополнение оборотных средств, закупки оборудования и отечественного сырья.

ООО Завод растительных масел «Чистопольский» является одним из крупнейших производителей растительных масел в Татарстане. Для изготовления продукции компания использует уникальное современное оборудование, которое позволяет сохранить все полезные свойства, при этом весь ассортимент соответствует стандартам и нормативно-техническим требованиям. Реализуется подсолнечное масло, масло рапсовое, жмых рапсовый и жмых подсолнечный. Жмых рапсовый является отличным кормом для скота, так как содержит огромное количество протеина, жмых подсолнечный является одним из важнейших ингредиентов для изготовления комбикорма. Масла получаются путём прессования, что соответствует требованиям и нормативам, которые разработаны к процессу производства продукции.

Ильдар Губайдуллин, директор ООО ЗРМ «Чистопольский»:

«Более 10 лет ООО Завод растительных масел «Чистопольский» работает на масложировом рынке страны. Из года в год растет наш опыт, расширяются производственные мощности. На сегодняшний день мы являемся одними из лидеров по производству рапсового масла в Татарстане. Так же мы производим подсолнечное и льняное масло, обеспечиваем потребность фермеров республики и Поволжья в жмыхе. Финансирование по программе МСХ даст нам дополнительные возможности в развитии нашей продукции».