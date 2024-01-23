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Сбербанк упростил процедуру оплаты услуг ЖКХ для жителей Татарстана

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Пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции или сканировать QR-код. Новый способ значительно сокращает время на оплату регулярных платежей.

Жителям республики доступен сервис «ДОМ». С его помощью стало проще оплачивать услуги ЖКХ в СберБанк Онлайн. Для того чтобы воспользоваться данным способом оплаты коммунальных услуг, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать карту, с которой будет совершен платеж, и перейти в раздел «Оплатить или перевести». В верхней части приложения будет вкладка «ДОМ», нажав на нее, сервис предложит добавить адрес. После добавления адреса житель получит список поставщиков услуг и суммы начислений.

Главное преимущество новой функции — пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате или сканировать QR-код.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Сбер предлагает татарстанцам удобный инструмент для решения стандартных вопросов. С сервисом «ДОМ» информация о начислениях за услуги ЖКХ доступна в одной вкладке. К сервису уже подключены многие республиканские поставщики коммунальных услуг».

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