Сбербанк продолжит выплачивать дивиденды в формате «по итогам года»
Сбер не планирует изменять периодичность дивидендных выплат. Согласно заявлению финансового директора кредитной организации Тараса Скворцова, банк продолжит осуществлять выплаты, сохранив формат «по итогам года». Об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков.
«Мы не планируем менять подход к периодичности дивидендных выплат. Выплаты дивидендов один раз, по итогам года, они соответствуют тем рискам, той волатильности, которая есть сегодня. Поэтому в этой части изменений не будет с большой вероятностью», – объяснил Скворцов.
Председатель правления банка Герман Греф также отмечал, что организация планирует продолжать свою дивидендную политику, ориентируясь на 50% от чистой прибыли