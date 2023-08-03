Сбер не планирует изменять периодичность дивидендных выплат. Согласно заявлению финансового директора кредитной организации Тараса Скворцова, банк продолжит осуществлять выплаты, сохранив формат «по итогам года». Об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков.

«Мы не планируем менять подход к периодичности дивидендных выплат. Выплаты дивидендов один раз, по итогам года, они соответствуют тем рискам, той волатильности, которая есть сегодня. Поэтому в этой части изменений не будет с большой вероятностью», – объяснил Скворцов.

Председатель правления банка Герман Греф также отмечал, что организация планирует продолжать свою дивидендную политику, ориентируясь на 50% от чистой прибыли