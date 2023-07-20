Сбербанк принял участие на форуме «Лидеры рынка недвижимости 2023»

Масштабный форум собрал в казанской «Ривьере» ведущих спикеров рынка — представителей Гильдии риэлторов Татарстана, директоров агентств недвижимости, агентов, которые щедро делились наработанным годами опытом.

На форуме с презентацией выступили кураторы аккредитивной формы расчетов и эскроу-счетов Управления торгового финансирования и документарных операций Волго-Вятского банка Сбербанка.

Аккредитивы Сбербанка — способ безналичного расчета, которым могут воспользоваться стороны во время сделок по договорам купли-продажи как жилой, так и коммерческой недвижимости. Аккредитив — это инструмент расчетов, регулируемый ГК РФ, поэтому универсален и применим как в простых типовых сделках, так и в альтернативных.

На форуме разобрали альтернативные сделки, а также применение аккредитива на первичном и вторичном рынках недвижимости. Новых членов гильдии познакомили с продуктом и пригласили в партнерскую программу.