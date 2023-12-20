Сбербанк наградил лидеров жилищного рынка Татарстана

В Казани состоялась конференция для ведущих игроков рынка недвижимости республики.

Участники подвели итоги уходящего года, обсудили проблемы и острые вопросы в сфере покупки-продажи недвижимости в текущих условиях, а также делились лучшими практиками, мнениями и идеями.

В рамках конференции были награждены ключевые партнёры банка на рынке недвижимости – лидеры по ипотечным и неипотечным сделкам с использованием сервиса Домклик.