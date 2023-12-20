Сбербанк наградил лидеров жилищного рынка Татарстана
Фото: пресс-служба Сбербанка
В Казани состоялась конференция для ведущих игроков рынка недвижимости республики.
Участники подвели итоги уходящего года, обсудили проблемы и острые вопросы в сфере покупки-продажи недвижимости в текущих условиях, а также делились лучшими практиками, мнениями и идеями.
В рамках конференции были награждены ключевые партнёры банка на рынке недвижимости – лидеры по ипотечным и неипотечным сделкам с использованием сервиса Домклик.
Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Одна из составляющих успешного бизнеса – это развитие партнёрских отношений с ключевыми игроками отрасли. Такой подход позволяет активно внедрять новые технологии и расширять возможности для клиентов. Совместно с нашими партнёрами мы готовы совершенствоваться не только в части удобства предоставляемых услуг, но и улучшать клиентский сервис».