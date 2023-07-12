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Сбер за шесть месяцев выдал бизнесу 1,5 трлн рублей на инвестиции

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Сбербанк в январе-июне 2023 года увеличил портфель инвестиционного и проектного кредитования бизнеса на 13%, по итогам первого полугодия 2023 года он достиг 7,7 трлн рублей.

Всего бизнесу в январе-июне было выдано 1,5 трлн рублей на финансирование новых проектов, это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом портфель инвестиционного и проектного кредитования в первом полугодии рос более быстрыми темпами относительно как корпоративного кредитного портфеля (+11%), так и кредитного портфеля Сбербанка в целом (+11,5%).

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Опережающий рост инвестиционного кредитования крупнейшим банком страны отражает в целом готовность экономики к дальнейшему развитию. Наибольший спрос на инвестиционное финансирование Сбербанк в первом полугодии зафиксировал со стороны следующих отраслей экономики: девелопмент, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, энергетика и металлургия. Мы рады констатировать, что бизнес успешно трансформируется в новых условиях и возвращается к реализации перспективных проектов».

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