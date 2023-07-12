Сбер за шесть месяцев выдал бизнесу 1,5 трлн рублей на инвестиции

Сбербанк в январе-июне 2023 года увеличил портфель инвестиционного и проектного кредитования бизнеса на 13%, по итогам первого полугодия 2023 года он достиг 7,7 трлн рублей.

Всего бизнесу в январе-июне было выдано 1,5 трлн рублей на финансирование новых проектов, это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом портфель инвестиционного и проектного кредитования в первом полугодии рос более быстрыми темпами относительно как корпоративного кредитного портфеля (+11%), так и кредитного портфеля Сбербанка в целом (+11,5%).