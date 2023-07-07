Сбер выпустил платёжные стикеры с героями «Союзмультфильма»

Сбербанк выпустил новую версию платёжных стикеров для бесконтактной оплаты: и впервые в нескольких дизайнах. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Финансового Конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Помимо лаконичного чёрного стикера, выпущена ограниченная серия с героями любимых с детства мультфильмов — Винни Пухом, Попугаем Кешей и Карлсоном. Владельцам пакетов услуг СберПервый и СберПремьер будут предложены уникальные стикеры с градиентом – как и при выпуске СберКарты.

Стикер – та же СберКарта в другом формате: обслуживается на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. При помощи стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платёжному счёту существующей СберКарты или же выпустить к новому — в таком случае стикер будет отображаться как отдельная карта.

Стоимость стикера составляет 700 рублей, однако для подписчиков СберПрайм+ и клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking продукт будет бесплатным.

Заказать стикер можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в тех городах, где действует такая услуга).

Напомним, что в феврале 2023 года Сбер провёл самое масштабное в России массовое тестирование платёжных стикеров, в котором поучаствовали 100 тыс. клиентов. По итогам тестирования новая платежная технология была доработана и выведена в промышенную эксплуатацию.