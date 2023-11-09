Важное в РТ
· Служба новостей

Сбер впервые предложит предпринимателям бесплатный эквайринг на три месяца во время Зелёной недели для бизнеса

Подписаться в Telegram

erid: LjN8JsvYh

В честь Дня рождения Сбербанка корпоративные клиенты смогут в течение недели получать подарки

В честь своего дня рождения Сбер устраивает Зелёную неделю и дарит подарки корпоративным клиентам. С 9 по 17 ноября предприниматели смогут воспользоваться уникальными акциями, получить бонусы, скидки и другие выгодные предложения от банка и его партнёров.

Для новых клиентов, подключивших эквайринг от Сбера с 9 по 22 ноября, в течение трёх месяцев комиссия за платежи составит 0%. Предпринимателю достаточно открыть или уже иметь расчётный счёт в Сбере и подключить его как счёт возмещения по эквайрингу. Специальные условия действуют на максимальную сумму оборота в один миллион рублей в месяц. За эквайринг не придётся платить в месяц подключения и два месяца следующих за ним.

Другое выгодное предложение — бесплатные пакеты услуг на расчётно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев. Воспользоваться акцией смогут предприниматели, у которых нет действующего расчётного счёта в Сбере или он был более 180 дней назад. Речь идёт о пакетах «Только для ИП» и «Набирая обороты».

Зелёная неделя также дарит клиентам Сбера сниженную на 1,5% ставку по всем заключённым в этот период лизинговым сделкам. Кроме того, предлагается дополнительная скидка от партнёров Сбера при оформлении в лизинг легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники.

Ещё один бонус пригодится поставщикам федеральных торговых сетей. Они смогут воспользоваться выгодным факторингом на сумму 1 млн рублей на любые цели. Комплекс финансовых услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа, будет предоставляться по льготной ставке от 1,82% в месяц.

И специальное предложение по аккредитивам: до конца этого года аккредитив будет стоить всего 1 рубль для клиентов Сбера, которые в 2022-2023 годах не открывали аккредитивы в банке. Чтобы быть уверенным в исполнении условий контракта и сэкономить от 2 до 10 и более тыс. рублей, предпринимателю надо оставить заявку во время Зелёной недели.

Подробнее о том, как и где могут сэкономить бизнесмены во время Зелёной недели — на сайте.

Реклама. ПАО Сбербанк

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Спортивные новости Казани

день назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

расценки на уничтожение борщевика 2022

Новости Татарстана

17 часов назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

удалить натоптыши лазером цена в Москве

Лонгриды

19 часов назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

19 часов назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

Новости Татарстана

день назад

Поезд Деда Мороза в Казань в этом году не приедет

Новости Татарстана

день назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 11 человек, включая двух детей
Лонгриды
19 часов назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Казани

5 часов назад

В метро Казани в 2024 году хотят ввести оплату по биометрии

Спортивные новости Казани

день назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 11 человек, включая двух детей

Новости Казани

5 часов назад

Казань ожидает дождь и до +7 градусов
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
день назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Татарстана

17 часов назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани проверяют студента на причастность к движению «Колумбайн»*

Новости Татарстана

18 часов назад

Главный тренер «Рубина» рассказал о новых зимних трансферах

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией
Интересное в Казани
5 дней назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией