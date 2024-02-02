Сбер в Татарстане увеличил число торговых точек, где можно снять наличные

Количество торговых точек в Татарстане, где можно снять наличные с карты при покупке, достигло 1,3 тысяч. Они находятся почти во всех районах республики.

За один раз можно снять до 5 тыс. рублей — вместе с покупкой на любую сумму. Число снятий не ограничено. При снятии средств с карт Сбера комиссия не взимается — сервис бесплатный и позволяет существенно экономить время.

Снять наличные можно в ближайшей торговой точке, подключённой к сервису. О возможности получить наличные говорит наклейка «Здесь можно снять деньги с карты при покупке», которая размещена на кассе. Адреса магазинов, на кассе которых доступно снятие наличных, можно посмотреть в разделе «На карте» мобильного приложения СберБанк Онлайн и на сайте Сбера.