Сбер в Татарстане продолжил образовательный проект для людей старшего поколения
Сбер уделяет особое внимания людям старшего возраста и совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан четвёртый год проводит образовательно-информационный проект – «Сбербанк – старшему поколению», в рамках обучения в Университете третьего возраста.
На площадке отделения «Банк Татарстан» прошло первое занятие нового учебного года, на котором слушателям рассказали о преимуществах безналичных платежей. Обучение на курсе включает в себя регулярные образовательные мероприятия, на которых эксперты банка простым языком рассказывают о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их применению в повседневной жизни.
Программа рассчитана на целый учебный год, в течении которого участники узнают, как грамотно вести учёт личных финансов, защитить себя от мошенников, пользоваться банковскими картами, оплачивать онлайн различные услуги и т. д.
Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Сбер стремится помогать людям старшего возраста адаптироваться к современным условиям. Именно поэтому, помимо обучения на курсах, мы запустили информационный портал АктивныйВозраст.рф для людей пенсионного и предпенсионного на котором можно найти полезные советы о занятиях спортом, культурных мероприятиях и путешествиях, а также интересные истории из жизни активных пенсионеров».