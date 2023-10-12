Сбер в Татарстане продолжил образовательный проект для людей старшего поколения

Сбер уделяет особое внимания людям старшего возраста и совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан четвёртый год проводит образовательно-информационный проект – «Сбербанк – старшему поколению», в рамках обучения в Университете третьего возраста.

На площадке отделения «Банк Татарстан» прошло первое занятие нового учебного года, на котором слушателям рассказали о преимуществах безналичных платежей. Обучение на курсе включает в себя регулярные образовательные мероприятия, на которых эксперты банка простым языком рассказывают о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их применению в повседневной жизни.

Программа рассчитана на целый учебный год, в течении которого участники узнают, как грамотно вести учёт личных финансов, защитить себя от мошенников, пользоваться банковскими картами, оплачивать онлайн различные услуги и т. д.