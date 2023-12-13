Сбер в Татарстане продолжает образовательный проект для людей старшего поколения

Сбер уделяет особое внимания людям старшего возраста и совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан проводит образовательно-информационный проект – «Сбербанк – старшему поколению», в рамках обучения в Университете третьего возраста.

Сегодня на площадке отделения «Банк Татарстан» прошло очередное занятие на тему – Защита личных финансов. Слушателям рассказали о том, как отличить мошеннические звонки и не попасться на уловки злоумышленников. Особое внимание уделили психологическим приёмам, которые используют мошенники, манипулируя человеком, вызывая у него чувство страха и тревоги.