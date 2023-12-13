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Сбер в Татарстане продолжает образовательный проект для людей старшего поколения

Сбер в Татарстане продолжает образовательный проект для людей старшего поколения

Фото: пресс-служба Сбербанка

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Сбер уделяет особое внимания людям старшего возраста и совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан проводит образовательно-информационный проект – «Сбербанк – старшему поколению», в рамках обучения в Университете третьего возраста.

Сегодня на площадке отделения «Банк Татарстан» прошло очередное занятие на тему – Защита личных финансов. Слушателям рассказали о том, как отличить мошеннические звонки и не попасться на уловки злоумышленников. Особое внимание уделили психологическим приёмам, которые используют мошенники, манипулируя человеком, вызывая у него чувство страха и тревоги.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбер стремится помогать людям старшего возраста адаптироваться к современным условиям. Подобные мероприятия помогают предостеречь наших клиентов от необдуманных поступков, быть бдительнее и внимательно относиться к своим финансам. Наши эксперты очередной раз рассказали о том, как мошенники торопят с принятием решений, не дают времени обдумать происходящее, а потом убеждают назвать данные банковской карты, код из SMS или самостоятельно перевести деньги».

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