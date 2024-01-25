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Сбер в Татарстане поздравил студентов с Татьяниным днём

Сбер в Татарстане поздравил студентов с Татьяниным днём

Фото: пресс-служба Сбербанка

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Сотрудники татарстанского отделения Сбера поздравили учащихся ведущих вузов республики с Днём студента и провели для них квесты и обучающие семинары.

Представители банка поздравили и вручили памятные подарки студентам КГЭУ, а также приняли участие в праздничных гуляниях на катке в парке Чёрное озеро, на котором собрались ребята из КНИТУ-КАИ, КГМУ, ВГУЮ, КНИТУ.

Также в рамках мероприятий ребятам предоставили возможность пообщаться с экспертами по работе с персоналом Сбера по вопросам прохождения практики и трудоустройства в банке.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Уже много лет Сбербанк в Татарстане активно работает с молодёжью, проводит для них различные обучающие мероприятия: дни открытых дверей, семинары в вузах и ссузах, развивающие викторины и квесты для школьников. Сегодня мы хотим поздравить всех студентов и пожелать интересного и насыщенного пути! Полный список образовательных инициатив Сбера доступен на платформе SberGarduate».

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