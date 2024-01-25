Сбер в Татарстане поздравил студентов с Татьяниным днём

Сотрудники татарстанского отделения Сбера поздравили учащихся ведущих вузов республики с Днём студента и провели для них квесты и обучающие семинары.

Представители банка поздравили и вручили памятные подарки студентам КГЭУ, а также приняли участие в праздничных гуляниях на катке в парке Чёрное озеро, на котором собрались ребята из КНИТУ-КАИ, КГМУ, ВГУЮ, КНИТУ.

Также в рамках мероприятий ребятам предоставили возможность пообщаться с экспертами по работе с персоналом Сбера по вопросам прохождения практики и трудоустройства в банке.