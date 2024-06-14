Сбер в Татарстане и сеть магазинов «Впрок», «Циркуль» запустили сервис оплаты с помощью улыбки

Сеть магазинов «Впрок», «Циркуль» и отделение «Банк Татарстан» Сбербанка запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 300 кассах, установленных порядка в 200 магазинах торговой сети.

Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Для оплаты не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. Для активации нового метода платежа в приложении Сбербанк Онлайн необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно даже проще – сказав виртуальному ассистенту Сбербанк Онлайн: «Оплата улыбкой».

На кассах самообслуживания, установленных в магазинах «Впрок» и «Циркуль», после сканирования товаров нужно выбрать сервис: «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.