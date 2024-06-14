Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Сбер в Татарстане и сеть магазинов «Впрок», «Циркуль» запустили сервис оплаты с помощью улыбки

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KchR5

Сеть магазинов «Впрок», «Циркуль» и отделение «Банк Татарстан» Сбербанка запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 300 кассах, установленных порядка в 200 магазинах торговой сети.

Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Для оплаты не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. Для активации нового метода платежа в приложении Сбербанк Онлайн необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно даже проще – сказав виртуальному ассистенту Сбербанк Онлайн: «Оплата улыбкой».

На кассах самообслуживания, установленных в магазинах «Впрок» и «Циркуль», после сканирования товаров нужно выбрать сервис: «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Жители Татарстана стали улыбаться чаще. Мы видим, как растет популярность сервиса оплаты с помощью улыбки. Ведь с каждым годом всё больше людей выбирают безналичную оплату товаров и услуг вместо расчётов наличными. Только за май количество биометрических транзакций превысило 31 тысячу операций. Мы рады, что торговые сети республики также разделяют наше стремление сделать процесс обслуживания покупателей простым и удобным. И подключают новые терминалы, позволяющие оплачивать покупки без карты или QR-кода».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Важное в РТ

час назад

Жители Татарстана могут получить до 5% от стоимости квартиры в ЖК «Дольче Вита» бонусами СберСпасибо

компания по борьбе с тараканами москва

Новости Татарстана

23 часа назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Полезное

3 дня назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

азиатская стрижка пуделя в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Татарстана

день назад

Дорога в «Большом Зеленодольске» обойдется властям в 5 млрд рублей

Новости Казани

5 часов назад

13 объектов возле ТЦ «Тюбетейка» изымают под новый сквер

Новости Казани

23 часа назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи
Новости Татарстана
7 часов назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Казани

11 минут назад

Авиазавод в Казани поднял в небо первый собранный Ту-214

Интересное в Казани

3 часа назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Новости Татарстана

46 минут назад

Группировка «Талибан»* планирует вступить в состав БРИКС

Новости Татарстана

2 часа назад

Прогноз погоды на 15 и 16 июня в Татарстане
Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

Новости Казани

4 часа назад

Выбирал в кого врезаться: в Казани легковушка влетела в автобус

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
2 часа назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет