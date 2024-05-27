Сбер в Казани организовал SUP-субботник

В минувшие выходные, в рамках программы экоактивностей ко Дню Волги в Казани прошел SUP-субботник. Участников ждал плоггинг-забег и SUP-заплыв, во время которого собирали мусор на берегу и на поверхности воды. Мероприятие проходило на пляже «Локомотив».

Плоггинг – это новый и быстро набирающий популярность вид активного отдыха, который сочетает в себе забег на определенную дистанцию и сбор мусора. На забег и заплыв участникам отводилось около часа, за это время удалось собрать 40 мешков разного мусора.

Помимо сотрудников Сбера в мероприятии приняли участие студенты казанского кампуса «Школы 21» и клиенты банка. Победителями забега стали три очаровательные девочки, которые пришли вместе с родителями.