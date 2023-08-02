Благотворительный фонд «Семья вместе» отметил десятилетие Семейного дома в Казани, расположенного на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) МЗ Республики Татарстан. Все эти годы Семейный дом дает возможность семьям не разлучаться в период длительного лечения. За десять лет Семейный дом оказал поддержку более 15 000 детей и родителей.

Главная задача фонда «Семья вместе» - содействие развитию в России семейно-ориентированной медицины и увеличение доступности качественных медицинских услуг с тем, чтобы при каждой крупной детской больнице был бесплатный семейный дом для родителей, которые привозят детей из отдаленных регионов страны на лечение.

Сбер на протяжении многих лет является партнером Семейного дома. Сотрудники банка на регулярной основе проводят мастер-классы с маленькими жителями дома, помогают в уборке помещений и прилегающей территории. В 2020 году команда татарстанского отделения вместе с маленькими пациентами Детской республиканской клинической больницы высадили фруктовую аллею.

В этом году в честь десятилетия проекта Сбер высадил ели на территории семейной гостиницы. Голубые красавицы украсили фронтальную часть дома, став символом добра и надежды для маленьких пациентов больницы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк «В этой совместной акции разных территориальных подразделений Сбера – настоящая иллюстрация наших корпоративных ценностей: мы всегда с удовольствием участвуем в благотворительных акциях и озеленяем наши города. Наши ели теперь украшают территорию детской больницы в Казани, и мы уверены, что они помогут маленьким пациентам, которые каждый день будут чувствовать сердечную поддержку даже из далекой Сибири».