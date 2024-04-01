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Сбер стал победителем премии «Твердые знаки»

Сбер стал победителем премии «Твердые знаки»

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Проект Сбера «Серия инвестиционных сессий «Инвестиции в города и районы» был признан лучшим в номинации «Бизнес — республике» премии «Твердые знаки» редакции «Коммерсантъ-Удмуртия». Церемония награждения финалистов и победителей состоялась 28 марта в Ижевске.

В 2023 году Сбер провёл в Удмуртии 4 инвестиционные сессии с представителями 9 муниципальных образований региона. Мероприятия состоялись в городах Ижевск и Сарапул, в Завьяловском районе, южном землячестве Удмуртии, в которое входят, город Можга, а также Можгинский, Вавожский, Кизнерский, Киясовский и Алнашский районы. Главы муниципальных образований рассказали представителям малого и среднего бизнеса республики об инвестиционной привлекательности своих районов. Всего в сессиях приняли участие более 400 инвесторов.

24 апреля 2024 года в рамках проекта запланирована конференция «Ижевская агломерация. Территория новых возможностей развития бизнеса». Главы города Ижевска и Завьяловского района Удмуртской республики презентуют бизнесменам инвестиционные возможности своих районов.

Премия «Твердые знаки» проводится изданием «Коммерсантъ-Удмуртия» уже третий год подряд. В этом году победители определялись в 11 номинациях. В конкурсе приняли участие более 70 компаний, представивших 78 проектов, 47 из которых прошли в финал. Каждый финалист получил дипломы, а победители — статуэтки с твердым знаком.

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