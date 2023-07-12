Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке»

С 12 июля по 31 августа Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки недвижимости на первичном рынке. Помимо готового или строящегося жилья на первичном рынке, по льготным программам можно купить земельный участок под строительство. Кроме того, можно построить жилой дом по льготным ставкам.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Мы видим высокий спрос на льготную ипотеку среди наших клиентов. В июне по программам с господдержкой на Домклик было оформлено 41,3 тыс. кредитов на 178,7 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, объём выдач вырос на 4%. Новые более выгодные условия по ставкам сделают ипотеку ещё доступнее и привлекательнее для россиян, которые хотят купить дом или квартиру».