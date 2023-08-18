Сбер расскажет старшеклассникам о том, как искусственный интеллект помогает сохранять биоразнообразие планеты

В сентябре на базе образовательного центра «Сириус» стартует новый сезон программы «Уроки настоящего», который откроет задача от Сбера «Уроки настоящего бизнес-анализа для задач искусственного интеллекта». Учащиеся со всей России смогут изучить направление идентификации редких и исчезающих видов животных, познакомиться с технологией компьютерного зрения и попробовать себя в роли аналитиков.

Участникам программы нужно будет проанализировать направление идентификации леопардов, занесенных в Красную книгу России. Исследование охватит два вида больших кошек, обитающих в нашей стране: переднеазиатского и дальневосточного леопардов. В России в дикой природе обитает менее 200 особей леопардов, поэтому для сохранения биоразнообразия животного мира необходим регулярный мониторинг.

Экспертами на проекте выступят ведущие исследователи Сбера в области Data Science. Они расскажут, почему применение искусственного интеллекта для сохранения дикой природы так важно и в каких сферах ИИ помогает уже сегодня. Участники цикла познакомятся с основами бизнес-анализа и на практике попробуют эффективно структурировать и систематизировать информацию для задач ИИ.

Задача подготовлена при участии Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова.

«Уроки настоящего» — дистанционная программа образовательного центра «Сириус». Она направлена на организацию сотрудничества и совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны. В ходе проекта на базе школ формируются студии от 5 до 7 школьников 7–11 классов. В течение учебного года студийцы встречаются онлайн c ведущими учёными и технологами России и других стран и выполняют задачи, предложенные научными лидерами проекта.

Организатор образовательной программы «Уроки настоящего» — фонд «Талант и успех». Ежегодное мероприятие в этом году пройдёт в 7-й раз. В 2022–2023 учебном году в программе приняли участие порядка 3,5 тыс. школьников и педагогов.